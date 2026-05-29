На Херсонщине в результате вражеских обстрелов 13 человек получили ранения, из них - 1 ребенок

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

Какие населенные пункты обстреляли?

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зимовник, Камишаны, Приозерное, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Зоровка, Кизомыс, Новодмитровка, Разлив, Ромашково, Томина Балка, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Змиевка, Новоберислав, Раковка, Урожайное, Шевченковка, Милово, Новокаиры, Золотая Балка, Червоное, Тягинка, Высокое и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты разрушили "пункт несокрушимости", здание театра и частные автомобили.

В результате российской агрессии 13 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

