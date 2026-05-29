На Херсонщині через ворожі обстріли 13 людей дістали поранення, з них - одна дитина

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Приозерне, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Раківка, Урожайне, Шевченківка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Червоне, Тягинка, Високе та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили Пункт Незламності, будівлю театру та приватні автомобілі.

Через російську агресію 13 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

