Десять осіб поранено через російські обстріли Херсонщини
Упродовж дня 28 травня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області, використовуючи артилерію, мінометну зброю та БпЛА, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало 10 людей.
Артилерійські обстріли
Вночі та вдень унаслідок артилерійського обстрілу Білозерки та Комишан дістали травм п’ять цивільних.
Дронові атаки
Від ночі тривали атаки Херсона, Комишан, Широкої Балки за допомогою дронів, від яких загалом ще п’ять цивільних дістали поранення різного ступеню важкості.
Пошкодження
Зазначається, що пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівлі лікарні та театру.
