На Херсонщині через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення, з них - 2 дитини

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Придніпровське, Приозерне, Раківка, Берислав, Білозерка, Біляївка, Велетенське, Дніпровське, Дудчани, Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Микільське, Милове, Михайлівка, Нововоронцовка, Новокаїри, Новоолександрівка, Осокорівка, Понятівка, Садове, Софіївка, Тараса Шевченка, Токарівка, Чорнобаївка, Шевченківка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Ромашкове, Новодмитрівка, Томина Балка, Зорівка, Розлив, Станіслав, Олександрівка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 16 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, банківську установу, заклад громадського харчування, газопровід, господарську споруду, мопед, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл дитячого майданчика у Херсоні: одна дитина у вкрай тяжкому стані. ВIДЕО