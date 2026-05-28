Обстріл дитячого майданчика у Херсоні: одна дитина у вкрай тяжкому стані. ВIДЕО

Після російського обстрілу Шуменського мікрорайону Херсону лікарі продовжують надавати допомогу постраждалій родині, зокрема двом дітям, які перебувають у різному стані тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Олександра Прокудіна, про це розповів заступник директора Херсонської обласної дитячої лікарні Станіслав Бумбу.

Найтяжчий стан - у 3-річної дитини

За його словами, найскладніша ситуація залишається у 3-річної дівчинки, яка зазнала вибухової травми та множинних уламкових поранень голови, грудної клітини, живота та кінцівок.

Після первинної допомоги дитину доправили до Миколаєва, де провели оперативне втручання та видалили уламки з голови. Наразі вона перебуває під постійним наглядом лікарів, а після стабілізації стану її планують перевести до "Охматдиту".

Стан старшої сестри та матері

6-річна сестра також зазнала поранень - у неї діагностовано вибухову травму та уламкові ураження спини. Дівчинку прооперували, її стан оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає.

Мати дітей перебуває у тяжкому стані: у неї уламкові поранення черевної порожнини та кінцівок, контузія та черепно-мозкова травма. Лікарі продовжують боротися за її життя.

Що передувало?

Увечері 27 травня в Херсоні російські війська атакували з РСЗВ дитячий майданчик. Постраждали 36-річна мама з двома доньками 6 і 3 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Усі троє постраждалих під наглядом медиків.

Згодом Шанько додав, що, за попередньою інформацією, російські терористи вбили батька родини.

