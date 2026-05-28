Обстріл дитячого майданчика у Херсоні: одна дитина у вкрай тяжкому стані. ВIДЕО

Після російського обстрілу Шуменського мікрорайону Херсону лікарі продовжують надавати допомогу постраждалій родині, зокрема двом дітям, які перебувають у різному стані тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Олександра Прокудіна, про це розповів заступник директора Херсонської обласної дитячої лікарні Станіслав Бумбу.

Найтяжчий стан - у 3-річної дитини

За його словами, найскладніша ситуація залишається у 3-річної дівчинки, яка зазнала вибухової травми та множинних уламкових поранень голови, грудної клітини, живота та кінцівок.

Після первинної допомоги дитину доправили до Миколаєва, де провели оперативне втручання та видалили уламки з голови. Наразі вона перебуває під постійним наглядом лікарів, а після стабілізації стану її планують перевести до "Охматдиту".

Стан старшої сестри та матері

6-річна сестра також зазнала поранень - у неї діагностовано вибухову травму та уламкові ураження спини. Дівчинку прооперували, її стан оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає.

Мати дітей перебуває у тяжкому стані: у неї уламкові поранення черевної порожнини та кінцівок, контузія та черепно-мозкова травма. Лікарі продовжують боротися за її життя.

Що передувало?

Увечері 27 травня в Херсоні російські війська атакували з РСЗВ дитячий майданчик. Постраждали 36-річна мама з двома доньками 6 і 3 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення. Усі троє постраждалих під наглядом медиків.

Згодом Шанько додав, що, за попередньою інформацією, російські терористи вбили батька родини.

нехай смердюча паскуда рашка згорить
28.05.2026 10:56 Відповісти
вже нема ні слів не сліз, залишилась тіки лють...
28.05.2026 11:00 Відповісти
28.05.2026 11:04 Відповісти
Чому влада не забезпечує і не вимагає евакуації дітей з прифронтової зони? Навіть Совєти це робили в Україні в 1943 році.
28.05.2026 11:50 Відповісти
Чому кацапська влада симтематично віддає накази на обстріли територій де проживають цивільні та діти?
28.05.2026 12:45 Відповісти
Якими тваринами є кацапсячі паскуди....написавши це у своїх смердячих брехливих ЗМІ!!!!
"Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне, чтобы перебить возмущение после трагедии в Старобельске. Преступный киевский режим совершил очередную грязную провокацию. В Херсоне нанесен удар по детской площадке. Погиб муж, его жена и двое маленьких детей ранены"
28.05.2026 22:00 Відповісти
 
 