Обстрел детской площадки в Херсоне: один ребенок в крайне тяжелом состоянии. ВИДЕО

После российского обстрела Шуменского микрорайона Херсона врачи продолжают оказывать помощь пострадавшей семье, в частности двум детям, состояние которых разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОГА Александра Прокудина, об этом рассказал заместитель директора Херсонской областной детской больницы Станислав Бумбу.

Самое тяжелое состояние — у 3-летнего ребенка

По его словам, самая сложная ситуация остается у 3-летней девочки, которая получила взрывную травму и множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота и конечностей.

После оказания первичной помощи ребенка доставили в Николаев, где провели оперативное вмешательство и удалили осколки из головы. Сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей, а после стабилизации состояния ее планируют перевести в "Охматдет".

Состояние старшей сестры и матери

6-летняя сестра также получила ранения — у нее диагностирована взрывная травма и осколочные поражения спины. Девочку прооперировали, ее состояние оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Мать детей находится в тяжелом состоянии: у нее осколочные ранения брюшной полости и конечностей, контузия и черепно-мозговая травма. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Что предшествовало?

Вечером 27 мая в Херсоне российские войска атаковали из РСЗО детскую площадку. Пострадали 36-летняя мама с двумя дочерьми 6 и 3 лет. Они получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Все трое пострадавших находятся под наблюдением медиков.

Впоследствии Шанько добавил, что, по предварительной информации, российские террористы убили отца семьи.

