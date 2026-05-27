Росіяни атакували із РСЗВ дитячий майданчик у Херсоні: постраждали мати з двома дітьми, загинув батько

Увечері 27 травня в Херсону російські війська атакували з РСЗВ дитячий майданчик. Постраждали мама з двома доньками 6 і 3 років, їхній батько загинув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Шанько Ярослав.

Що відомо про обстріл

  • Приблизно о 17.30 російські терористи атакували з РСЗВ Корабельний район. Під удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми.
  • Постраждали 36-річна мама з двома доньками 6 і 3 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення.
  • Нині всі троє постраждалих під наглядом медиків.

Згодом Шанько додав, що за попередньою інформацією, російські терористи вбили батька родини, яка наразі шпиталізована - мати з двома малолітніми доньками.

Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, дані якого наразі встановлюються.

ублюдки!!! в пеклі їм горіти вічно.
27.05.2026 18:33 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо можуть постраждати "дарагіє рассіанє". А цього голий бородькін не може допустити.
27.05.2026 18:37 Відповісти
Щоб ви виздихали рашиські варвари ,вивезіть нарешті дітей з прифронтових територій ,чомусь влада про це мовчить ,ось зібрати заставу на єрмака чи чернишова без проблем.
27.05.2026 18:40 Відповісти
За кожне життя за кожну дитячу сльозу кацапсятини мають отримати відповідь що і онуки їхні будуть слова Україна боятися
27.05.2026 18:50 Відповісти
Я розумію що важко покидати свій дім,але лишатись в пару км від орків з дітьми ну це повнє не хтувння майбутнім тих самих дітей.І що маємо в кінцевому резутаті тато загинув мама поранена діти теж,і кому тепер потрібен цей дім у Херсоні?
27.05.2026 18:52 Відповісти
Хіба лаптерилі мають право на існування?!
27.05.2026 19:16 Відповісти
 
 