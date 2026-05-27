Росіяни атакували із РСЗВ дитячий майданчик у Херсоні: постраждали мати з двома дітьми, загинув батько

Увечері 27 травня в Херсону російські війська атакували з РСЗВ дитячий майданчик. Постраждали мама з двома доньками 6 і 3 років, їхній батько загинув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Шанько Ярослав.

Що відомо про обстріл

Приблизно о 17.30 російські терористи атакували з РСЗВ Корабельний район. Під удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми.

Постраждали 36-річна мама з двома доньками 6 і 3 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення.

Нині всі троє постраждалих під наглядом медиків.

Згодом Шанько додав, що за попередньою інформацією, російські терористи вбили батька родини, яка наразі шпиталізована - мати з двома малолітніми доньками.

Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, дані якого наразі встановлюються.

