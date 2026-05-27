Россияне атаковали из РСЗО детскую площадку в Херсоне: пострадали мать с двумя детьми, погиб отец

Вечером 27 мая в Херсоне российские войска обстреляли из РСЗО детскую площадку. Пострадали мать с двумя дочерьми 6 и 3 лет, их отец погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Шанько Ярослав.

Что известно об обстреле

Примерно в 17.30 российские террористы атаковали из РСЗО Корабельный район. Под удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.

Пострадали 36-летняя мама с двумя дочерьми 6 и 3 лет. Они получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.

Сейчас все трое пострадавших находятся под наблюдением медиков.

Впоследствии Шанько добавил, что по предварительной информации, российские террористы убили отца семьи, которая сейчас госпитализирована — мать с двумя малолетними дочерьми.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, данные которого в настоящее время устанавливаются.

