831 6
Россияне атаковали из РСЗО детскую площадку в Херсоне: пострадали мать с двумя детьми, погиб отец
Вечером 27 мая в Херсоне российские войска обстреляли из РСЗО детскую площадку. Пострадали мать с двумя дочерьми 6 и 3 лет, их отец погиб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Шанько Ярослав.
Что известно об обстреле
- Примерно в 17.30 российские террористы атаковали из РСЗО Корабельный район. Под удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.
- Пострадали 36-летняя мама с двумя дочерьми 6 и 3 лет. Они получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.
- Сейчас все трое пострадавших находятся под наблюдением медиков.
Впоследствии Шанько добавил, что по предварительной информации, российские террористы убили отца семьи, которая сейчас госпитализирована — мать с двумя малолетними дочерьми.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, данные которого в настоящее время устанавливаются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Роман Шевченко #501594
показать весь комментарий27.05.2026 18:33 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий27.05.2026 18:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий27.05.2026 18:40 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Сергей Оберемок
показать весь комментарий27.05.2026 18:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
tomas marss
показать весь комментарий27.05.2026 18:52 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Денис Коновалов #551584
показать весь комментарий27.05.2026 19:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль