Россияне атаковали из РСЗО детскую площадку в Херсоне: пострадали мать с двумя детьми, погиб отец

Вечером 27 мая в Херсоне российские войска обстреляли из РСЗО детскую площадку. Пострадали мать с двумя дочерьми 6 и 3 лет, их отец погиб.

Что известно об обстреле

  • Примерно в 17.30 российские террористы атаковали из РСЗО Корабельный район. Под удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.
  • Пострадали 36-летняя мама с двумя дочерьми 6 и 3 лет. Они получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.
  • Сейчас все трое пострадавших находятся под наблюдением медиков.

Впоследствии Шанько добавил, что по предварительной информации, российские террористы убили отца семьи, которая сейчас госпитализирована — мать с двумя малолетними дочерьми.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, данные которого в настоящее время устанавливаются.

ублюдки!!! в пеклі їм горіти вічно.
27.05.2026 18:33 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо можуть постраждати "дарагіє рассіанє". А цього голий бородькін не може допустити.
27.05.2026 18:37 Ответить
Щоб ви виздихали рашиські варвари ,вивезіть нарешті дітей з прифронтових територій ,чомусь влада про це мовчить ,ось зібрати заставу на єрмака чи чернишова без проблем.
27.05.2026 18:40 Ответить
За кожне життя за кожну дитячу сльозу кацапсятини мають отримати відповідь що і онуки їхні будуть слова Україна боятися
27.05.2026 18:50 Ответить
Я розумію що важко покидати свій дім,але лишатись в пару км від орків з дітьми ну це повнє не хтувння майбутнім тих самих дітей.І що маємо в кінцевому резутаті тато загинув мама поранена діти теж,і кому тепер потрібен цей дім у Херсоні?
27.05.2026 18:52 Ответить
Хіба лаптерилі мають право на існування?!
27.05.2026 19:16 Ответить
 
 