В результате обстрела Корабельного района Херсона пострадали три человека, - ОВА

Утром 26 мая российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела пострадали три человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская ОГА.

Что известно о пострадавших

В больницу в состоянии средней тяжести доставили 75-летнюю женщину и 55-летнего мужчину.

У них диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Кроме того, у женщины обнаружили осколочные ранения грудной клетки и руки.

Еще одна пострадавшая

Также ранения получила 63-летняя женщина.

У нее зафиксировали осколочные ранения ноги, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы.

Медики оказали ей помощь на месте.

