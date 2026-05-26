РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11373 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Херсона
135 1

В результате обстрела Корабельного района Херсона пострадали три человека, - ОВА

В результате обстрела Херсона пострадали три человека

Утром 26 мая российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела пострадали три человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская ОГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о пострадавших

В больницу в состоянии средней тяжести доставили 75-летнюю женщину и 55-летнего мужчину.

У них диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Кроме того, у женщины обнаружили осколочные ранения грудной клетки и руки.

Читайте: Двое погибших и семеро раненых в результате вражеского артиллерийского обстрела рынка в Херсоне

Еще одна пострадавшая

Также ранения получила 63-летняя женщина.

У нее зафиксировали осколочные ранения ноги, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы.

Медики оказали ей помощь на месте.

Читайте также: Семь человек ранены в результате российских обстрелов Херсонщины

Автор: 

обстрел (32822) ранение (3368) Херсон (3312)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Копйте могили 73% дурні.
показать весь комментарий
26.05.2026 12:45 Ответить
 
 