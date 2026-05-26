В результате обстрела Корабельного района Херсона пострадали три человека, - ОВА
Утром 26 мая российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела пострадали три человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская ОГА.
Что известно о пострадавших
В больницу в состоянии средней тяжести доставили 75-летнюю женщину и 55-летнего мужчину.
У них диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
Кроме того, у женщины обнаружили осколочные ранения грудной клетки и руки.
Еще одна пострадавшая
Также ранения получила 63-летняя женщина.
У нее зафиксировали осколочные ранения ноги, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы.
Медики оказали ей помощь на месте.
