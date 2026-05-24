Двое погибших и семеро раненых в результате вражеского артиллерийского обстрела рынка в Херсоне

Сегодня, 24 мая 2026 года, около 10:45 военные РФ обстреляли из артиллерии Херсон, в результате чего есть жертвы.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, под удар попала территория рынка в Днепровском районе города.

Жертвы атаки

Сообщается, что в результате атаки погибли двое мужчин.



Также на данный момент известно, что пострадали семь гражданских лиц. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и акубаротравмы.

