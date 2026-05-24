Новини Обстріли Херсона
Двоє загиблих та семеро поранених унаслідок ворожого артобстрілу ринку в Херсоні

Сьогодні, 24 травня 2026 року, близько 10:45 військові РФ обстріляли з артилерії Херсон, унаслідок чого є жертви.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, під удар потрапила територія ринку у Дніпровському районі міста.

Жертви атаки

Повідомляється, що внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Також наразі відомо, що постраждали семеро цивільних. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, уламкові поранення та акубаротравми.

