Сім людей поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Сьогодні, 23 травня 2026 року, армія РФ била по населених пунктах Херсонської області артилерією, мінометною зброєю та дронами, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало сім людей.

Поранені через атаки РФ

Повідомляється, що через артилерійський обстріл Херсона дістала поранення одна людина.

Від дронових атак в Херсоні, Приозерному та Українці дістали травм ще шість мирних жителів.

Пошкодження

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, приміщення навчального закладу, вантажний та легковий автотранспорт.

