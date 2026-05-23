Сім людей поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини
Сьогодні, 23 травня 2026 року, армія РФ била по населених пунктах Херсонської області артилерією, мінометною зброєю та дронами, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало сім людей.
Поранені через атаки РФ
- Повідомляється, що через артилерійський обстріл Херсона дістала поранення одна людина.
- Від дронових атак в Херсоні, Приозерному та Українці дістали травм ще шість мирних жителів.
Пошкодження
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, приміщення навчального закладу, вантажний та легковий автотранспорт.
