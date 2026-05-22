Україна узгодила з РФ деталі евакуації цивільних з Олешок та прилеглих населених пунктів, - Лубінець

Україна погодила умови евакуації 6 тисяч людей з окупованих Олешок

Україна та РФ узгодили технічні деталі евакуації близько 6 тисяч цивільних із Олешок та прилеглих населених пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської області. Наразі Україна очікує від російської сторони дату припинення вогню для початку фізичної евакуації.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Олешок, ми проводили перемовини 15 травня. Це стосується не тільки евакуації з Олешок. Ми назвали декілька населених пунктів. Фактично це навколо Олешок. Йдеться про евакуацію приблизно 6 000 цивільних громадян України, включно, за нашою інформацією, там перебувають 200 українських дітей. Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання. Ми чекаємо дату від російської сторони, коли буде запущений процес зупинки вогню й розпочнеться фізична евакуація",- сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, передбачається евакуація людей на територію України.

"Враховуючи, що через річку це (евакуація, - ред.) неможливо з військової точки зору, запропоновано декілька варіантів. Ми знайшли один варіант, який можна достатньо швидко реалізувати, і громадяни України повинні бути спочатку евакуйовані безпосередньо з цих населених пунктів в умовно безпечне місце, звідки їх забере українська сторона і поверне на територію, яка контролюється українським урядом", - розповів уповноважений.

Гуманітарна катастрофа в Олешках

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Це хороший перший крок. Але потрібно евакуювати всіх. З Маріуполя, Донецька, Севастополя та інших міст і сіл в окупації. Потрібно починати погоджувати деталі цієї масштабної евакуації.
22.05.2026 21:53 Відповісти
маєш на увазі потрібно поступово погоджувати рашистський план окупації української території???
22.05.2026 21:58 Відповісти
Після евакуації своїх можна вбивати там всіх підряд - всі окупанти і застосовувати тактику "випаленої землі".
22.05.2026 21:58 Відповісти
Так. Випалити всіх напалмом, як недавно це почали робити в москві.
22.05.2026 22:01 Відповісти
Шмигаль з верещук і єрмаком, мабуть, уже на отих ШАТЛАХ підїздять до Олешок????
22.05.2026 22:12 Відповісти
І кацапи виконають, що пообіцяли українцям???
22.05.2026 21:56 Відповісти
В данном случае- могут, бо им выгодно. Завезут потом из Чебоксар "коренных херсонцев". Такой финт, если вспомнить историю, проделывали не раз.
22.05.2026 22:14 Відповісти
 
 