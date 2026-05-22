Новости Эвакуация в Херсонской области
Украина согласовала с РФ детали эвакуации гражданских лиц из Олешек и прилегающих населенных пунктов, - Лубинец

Украина согласовала условия эвакуации 6 тысяч человек из оккупированных Олешек

Украина и РФ согласовали технические детали эвакуации около 6 тысяч гражданских лиц из Олешок и прилегающих населенных пунктов на временно оккупированной территории Херсонской области. В настоящее время Украина ожидает от российской стороны даты прекращения огня для начала физической эвакуации.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Олешек, мы проводили переговоры 15 мая. Это касается не только эвакуации из Олешек. Мы назвали несколько населенных пунктов. Фактически, это окрестности Олешек. Речь идет об эвакуации примерно 6 000 гражданских лиц Украины, в том числе, по нашей информации, там находятся 200 украинских детей. На сегодняшний день технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем от российской стороны дату, когда будет запущен процесс прекращения огня и начнется физическая эвакуация", - сказал омбудсмен.

По словам Лубинца,предполагается эвакуация людей на территорию Украины.

"Учитывая, что через реку это (эвакуация, - ред.) невозможно с военной точки зрения, предложено несколько вариантов. Мы нашли один вариант, который можно достаточно быстро реализовать, и граждане Украины должны быть сначала эвакуированы непосредственно из этих населенных пунктов в условно безопасное место, откуда их заберет украинская сторона и вернет на территорию, контролируемую украинским правительством", - рассказал уполномоченный.

Читайте также: Украина получила более 120 обращений от жителей оккупированных Олешек о гуманитарной катастрофе. ДОКУМЕНТ

Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью уничтожена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный Комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Читайте также: В оккупированных Олешках может оставаться до 2 тысяч жителей, в том числе - 47 детей, люди голодают, - ГВА

Це хороший перший крок. Але потрібно евакуювати всіх. З Маріуполя, Донецька, Севастополя та інших міст і сіл в окупації. Потрібно починати погоджувати деталі цієї масштабної евакуації.
22.05.2026 21:53 Ответить
маєш на увазі потрібно поступово погоджувати рашистський план окупації української території???
22.05.2026 21:58 Ответить
Після евакуації своїх можна вбивати там всіх підряд - всі окупанти і застосовувати тактику "випаленої землі".
22.05.2026 21:58 Ответить
Так. Випалити всіх напалмом, як недавно це почали робити в москві.
22.05.2026 22:01 Ответить
Шмигаль з верещук і єрмаком, мабуть, уже на отих ШАТЛАХ підїздять до Олешок????
22.05.2026 22:12 Ответить
І кацапи виконають, що пообіцяли українцям???
22.05.2026 21:56 Ответить
В данном случае- могут, бо им выгодно. Завезут потом из Чебоксар "коренных херсонцев". Такой финт, если вспомнить историю, проделывали не раз.
