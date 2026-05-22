Украина согласовала с РФ детали эвакуации гражданских лиц из Олешек и прилегающих населенных пунктов, - Лубинец

Украина и РФ согласовали технические детали эвакуации около 6 тысяч гражданских лиц из Олешок и прилегающих населенных пунктов на временно оккупированной территории Херсонской области. В настоящее время Украина ожидает от российской стороны даты прекращения огня для начала физической эвакуации.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Олешек, мы проводили переговоры 15 мая. Это касается не только эвакуации из Олешек. Мы назвали несколько населенных пунктов. Фактически, это окрестности Олешек. Речь идет об эвакуации примерно 6 000 гражданских лиц Украины, в том числе, по нашей информации, там находятся 200 украинских детей. На сегодняшний день технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем от российской стороны дату, когда будет запущен процесс прекращения огня и начнется физическая эвакуация", - сказал омбудсмен.

По словам Лубинца,предполагается эвакуация людей на территорию Украины.

"Учитывая, что через реку это (эвакуация, - ред.) невозможно с военной точки зрения, предложено несколько вариантов. Мы нашли один вариант, который можно достаточно быстро реализовать, и граждане Украины должны быть сначала эвакуированы непосредственно из этих населенных пунктов в условно безопасное место, откуда их заберет украинская сторона и вернет на территорию, контролируемую украинским правительством", - рассказал уполномоченный.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.

Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.

В ОВА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью уничтожена - оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.

Международный Комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

