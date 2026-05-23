Семеро человек ранены в результате российских обстрелов Херсонщины

Сегодня, 23 мая 2026 года, армия РФ обстреляла населенные пункты Херсонской области из артиллерии, минометов и с помощью дронов, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали семеро человек.

Раненые в результате атак РФ

Сообщается, что в результате артиллерийского обстрела Херсона ранения получил один человек.

В результате атак дронов в Херсоне, Приозерном и Украинке получили травмы еще шестеро мирных жителей.

Повреждения

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, помещения учебного заведения, грузовой и легковой автотранспорт.

