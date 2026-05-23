Из-за российских атак на Херсонщине за прошедшие сутки погиб 1 человек, еще 20 ранены, - ОВА

За последние сутки российские войска нанесли удары по Херсонской области с помощью дронов, авиации и артиллерии. В результате ударов один человек погиб, ещё 20 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская ОГА.

Под ударами - Херсон и десятки населенных пунктов

По данным ОГА, под вражеским огнем находились Антоновка, Садовое, Зимовник, Камышаны, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Александровка, Приозерное, Молодецкое, Кизомис, Токаревка, Клапая, Понятовка, Берислав, Костырка, Дудчаны, Раковка, Украинка, Томарино, Новорайск, Степное, Высокое, Качкаровка, Николаевка, Монастырское, Новокаиры, Новоалександровка, Саблуковка, Тягинка и город Херсон.

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Повреждены 8 частных домов, церковь и частные автомобили.

Новые атаки на гражданских

Утром 23 мая россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль в Центральном районе Херсона. 62-летний водитель получил контузию, осколочные ранения лица, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в больницу обратилась 79-летняя жительница Зеленовки, пострадавшая в результате атаки российского БПЛА 18 мая. У нее диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

Эвакуация из общин области

Из освобожденных общин Херсонщины за последние сутки эвакуировали 4 человека. В ОВА призывают жителей опасных районов не игнорировать возможность выезда, поскольку российские войска продолжают системно атаковать гражданскую инфраструктуру и транспорт.

Что предшествовало

