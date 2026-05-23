Почти 100 обстрелов Сумской области за сутки: 12 раненых и масштабные разрушения

Двое мужчин погибли в результате детонации части БПЛА

В результате ударов противника на территории Сумской области за прошедшие сутки пострадали 12 мирных жителей. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Обстрелы за сутки

В ОГА подробнее рассказали о ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 23 мая.

  • В Сумской громаде в результате атаки российских беспилотников пострадали 21-летняя женщина и мужчины в возрасте 25, 35, 35, 37, 46, 57 лет.
  • В Великописаревской громаде в результате атаки вражеских дронов пострадала 47-летняя женщина.
  • В Белопольской громаде в результате удара вражеских дронов пострадали мужчины в возрасте 29, 33, 36, 78 лет.

В целом, как отмечается, в течение суток, с утра 22 мая до утра 23 мая 2026 года, российские войска совершили почти 100 обстрелов по 41 населенному пункту в 22 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.

Последствия

Также ОВА сообщает, что враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Белопольской громаде повреждены частные жилые дома, летняя кухня, хозяйственная постройка, микроавтобус, легковые автомобили, мотоцикл;
  • в Глуховской громаде повреждены помещения торгового заведения, частные жилые дома;
  • в Шосткинской громаде повреждены многоквартирный жилой дом, частные жилые дома, нежилые здания, объект гражданской инфраструктуры, грузовые автомобили;
  • в Тростянецкой громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Сумской громаде повреждены административное здание, помещение медицинского учреждения, объекты гражданской инфраструктуры, жилое здание, грузовой автомобиль;
  • в Середино-Будской громаде уничтожен частный жилой дом, автомобиль, хозяйственные постройки, повреждены частные жилые дома, объект гражданской инфраструктуры;
  • в Есманьской громаде разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки;
  • в Великописаревской громаде повреждены частный жилой дом, частный легковой автомобиль;
  • в Ворожбянской громаде уничтожен частный легковой автомобиль, повреждены частные жилые дома, помещение учебного заведения, частный легковой автомобиль;
  • в Кролевецкой громаде повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание;
  • в Свеской громаде уничтожен частный легковой автомобиль, поврежден частный легковой автомобиль;
  • в Новослободской громаде уничтожен комбайн;
  • в Липоводолинской громаде повреждено нежилое здание;
  • в Хутор-Михайловской громаде уничтожен частный жилой дом и автомобиль;
  • в Конотопской громаде повреждены частный жилой дом, нежилое помещение, хозяйственные постройки.

