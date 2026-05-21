РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9236 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины Удар по Сумам
422 1

Россияне нанесли массированный удар по Сумам: известно о шести раненых, двое из них - в тяжелом состоянии

Сумы под обстрелом

Сегодня, 21 мая, Сумы подверглись массированному вражескому удару, в результате чего есть раненые. Тип вооружения устанавливается.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Зафиксировано попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе Сум, объекты инфраструктуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по дому в Конотопе: один человек погиб и 11 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Раненые в результате атаки

Отмечается, что в результате сегодняшней массированной атаки противника на Сумы, предварительно, 6 человек получили травмы.

  • Двое мужчин 70 и 71 лет в тяжелом состоянии находятся в больнице.
  • Еще один 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.
  • Также ранения получила 81-летняя женщина.
  • Еще один мужчина (данные уточняются) и 71-летняя женщина получили медицинскую помощь на месте.

Читайте: Дроны РФ нанесли удар по Сумской области: повреждены дома и электросети

Остальные обстоятельства уточняются. Информация будет обновляться.

Автор: 

обстрел (32693) Сумская область (4169) Сумы (1352) Сумский район (596)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русня гній. Воювати з літніми людьми, дітьми це дно дна. Як ви живете з такім гімном замість крові у ваших венах?!
показать весь комментарий
21.05.2026 13:03 Ответить
 
 