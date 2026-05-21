Россияне нанесли массированный удар по Сумам: известно о шести раненых, двое из них - в тяжелом состоянии

Сегодня, 21 мая, Сумы подверглись массированному вражескому удару, в результате чего есть раненые. Тип вооружения устанавливается.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Зафиксировано попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе Сум, объекты инфраструктуры.

Раненые в результате атаки

Отмечается, что в результате сегодняшней массированной атаки противника на Сумы, предварительно, 6 человек получили травмы.

Двое мужчин 70 и 71 лет в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Еще один 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также ранения получила 81-летняя женщина.

Еще один мужчина (данные уточняются) и 71-летняя женщина получили медицинскую помощь на месте.

Остальные обстоятельства уточняются. Информация будет обновляться.