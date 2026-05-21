Дроны РФ нанесли удар по Сумщине, повреждены дома и электросети

20 мая в Ворожбянской общине Сумской области российские беспилотники повредили жилые дома и инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Facebook Ворожбянского городского совета.

Удар дронами по громаде

Враг атаковал общину FPV-дронами и ударными БПЛА. В результате обстрелов повреждены и уничтожены частные автомобили, жилые дома и хозяйственные постройки.

Также зафиксированы повреждения линий электросетей и интернета.

Местных жителей призвали внимательно реагировать на сигналы об угрозе беспилотников. В случае необходимости они могут обратиться в городской совет по поводу эвакуации.

Что известно о последствиях предыдущих атак

Ранее, в ночь на 20 мая, российская армия атаковала беспилотниками Конотоп в Сумской области. Повреждены многоэтажный дом, городская больница и музей.

В результате удара по жилому дому погиб один человек, еще 11 получили ранения. Поисково-спасательная операция продолжалась с ночи. Утром под завалами нашли тело женщины, которой было 94 года.

