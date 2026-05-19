Дрон РФ попал в автомобиль на Сумщине: есть погибшая и раненый
Российские войска атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Сумской области, вследствие чего один человек погиб, еще один получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы ОВА Олега Григорова в Telegram.
Удар дрона по автомобилю на Сумщине
По словам Григорова, атака произошла в Буринской громаде. Вражеский дрон прицельно попал в гражданский автомобиль.
"Буринская громада. Враг прицельно атаковал гражданский автомобиль дроном. К сожалению, погибла пассажирка", — сообщил он.
Водитель получил ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.
В Харькове зафиксированы удары "Шахедов"
Ранее россияне атаковали беспилотниками Харьков, после чего возник пожар.
Один вражеский беспилотник попал в Новобаварский район. Впоследствиистало известно о повторной атаке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль