Дрон РФ попал в автомобиль на Сумщине: есть погибшая и раненый

Российские войска атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Сумской области, вследствие чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы ОВА Олега Григорова в Telegram.

Удар дрона по автомобилю на Сумщине

По словам Григорова, атака произошла в Буринской громаде. Вражеский дрон прицельно попал в гражданский автомобиль.

"Буринская громада. Враг прицельно атаковал гражданский автомобиль дроном. К сожалению, погибла пассажирка", — сообщил он.

Водитель получил ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Все обстоятельства и последствия атаки уточняются.

