Дрон РФ влучив у авто на Сумщині: є загибла і поранений
Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Сумській області, внаслідок чого загинула людина, ще одна отримала поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні начальника ОВА Олега Григорова в телеграмі.
Удар дрона по авто на Сумщині
За словами Григорова, атака сталася в Буринській громаді. Ворожий дрон прицільно влучив у цивільний автомобіль.
"Буринська громада. Ворог прицільно атакував цивільний автомобіль дроном. На жаль, загинула пасажирка", — повідомив він.
Водій отримав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу. Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.
У Харкові зафіксовано удари "Шахедів"
Раніше росіяни атакували безпілотниками Харків, після чого виникла пожежа.
Один ворожий безпілотник влучив у Новобаварському районі. Згодом стало відомо про повторну атаку.
