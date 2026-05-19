Дрон РФ влучив у авто на Сумщині: є загибла і поранений

Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Сумській області, внаслідок чого загинула людина, ще одна отримала поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні начальника ОВА Олега Григорова в телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар дрона по авто на Сумщині

За словами Григорова, атака сталася в Буринській громаді. Ворожий дрон прицільно влучив у цивільний автомобіль.

"Буринська громада. Ворог прицільно атакував цивільний автомобіль дроном. На жаль, загинула пасажирка", — повідомив він.

Водій отримав поранення, йому надають необхідну медичну допомогу. Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.

Також читайте: Рашисти вдарили по Глухівській громаді на Сумщині: загинули двоє чоловіків, 4 постраждалих

У Харкові зафіксовано удари "Шахедів"

Раніше росіяни атакували безпілотниками Харків, після чого виникла пожежа.

Один ворожий безпілотник влучив у Новобаварському районі. Згодом стало відомо про повторну атаку.

Читайте: Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 19 травня, - Повітряні сили (оновлено)