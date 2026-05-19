Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 19 травня, - Повітряні сили (оновлено)

Російська армія атакує територію України за допомогою ударних безпілотників увечері 19 травня.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними військових, триває повітряна загроза через застосування дронів.

Рух ворожих дронів

О 19:20 - Повітряні сили повідомляють про ворожі БпЛА:

  • На півночі Київщини - південним курсом.
  • На Сумщині - курс на Терни, Шостку.
  • Полтавщина - БпЛА курсом на Кременчук.

О 19:35 - Загроза застосування балістичного озброєння (північ).

О 19:49 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:23 - БпЛА на Харківщині у напрямку Харкова з півдня та на Полтавщину західним курсом, а також група БпЛА із Запоріжжя у напрямку Кам'янського.

О 21:34 - Група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом.

