Россия запустила ударные дроны по Украине вечером 19 мая, - Воздушные силы
Российская армия атакует территорию Украины с помощью ударных беспилотников вечером 19 мая.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным военных, сохраняется воздушная угроза из-за применения дронов.
Движение вражеских дронов
В 19:20 - Воздушные силы сообщают о вражеских БПЛА:
- На севере Киевской области — южным курсом.
- В Сумской области — курс на Терны, Шостку.
- Полтавская область — БПЛА курсом на Кременчуг.
В 19:35 - Угроза применения баллистического вооружения (север).
Ранее мы сообщали, что оккупанты массированно атаковали Краматорск: 6 пострадавших, повреждены дома.
