Рашисти вдарили по Глухівській громаді на Сумщині: загинули двоє чоловіків, 4 постраждалих

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Глухівської громади Сумщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"На жаль, загинули двоє чоловіків 58 та 52 років. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Також постраждали 4 особи - двоє жінок та двоє чоловіків.

Усіх госпіталізували, медики обстежують постраждалих та надають необхідну допомогу.

Наслідки російської атаки уточнюються.

обстріл Сумська область Глухів Шосткинський район
Де p1-sun? Всі під Києвом? Охороняють головного пісюна? Вибачаюсь, верховного
19.05.2026 12:58 Відповісти
Верховний Пісюн, ти бачишь що наших цивільних гине в рази та на порядок більше, ніж в РФ? Де адекватна відповідь? Двіжуха в Підмосковьї?
19.05.2026 13:48 Відповісти
 
 