700 3
Рашисти вдарили по Глухівській громаді на Сумщині: загинули двоє чоловіків, 4 постраждалих
Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Глухівської громади Сумщини.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На жаль, загинули двоє чоловіків 58 та 52 років. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Також постраждали 4 особи - двоє жінок та двоє чоловіків.
Усіх госпіталізували, медики обстежують постраждалих та надають необхідну допомогу.
Наслідки російської атаки уточнюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Nub Nubov #586380
показати весь коментар19.05.2026 12:58 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Андрій Лавриненко
показати весь коментар19.05.2026 13:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль