402 0
Рашисты нанесли удар по Глуховской громаде в Сумской области: погибли двое мужчин, 4 человека пострадали
Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Глуховской громады Сумской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"К сожалению, погибли двое мужчин 58 и 52 лет. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Также пострадали 4 человека - две женщины и два мужчины.
Всех госпитализировали, медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь.
Последствия российской атаки уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль