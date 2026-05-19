Рашисты нанесли удар по Глуховской громаде в Сумской области: погибли двое мужчин, 4 человека пострадали

Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Глуховской громады Сумской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"К сожалению, погибли двое мужчин 58 и 52 лет. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также пострадали 4 человека - две женщины и два мужчины.

Всех госпитализировали, медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь.

Последствия российской атаки уточняются.

