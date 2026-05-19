"Шахеди" атакували Харків, у місті виникла пожежа, - Терехов

У Новобаварському районі Харкова зафіксовано влучання російських безпілотників типу "Шахед", після чого виникла пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі міського голови Ігоря Терехова.

Удар "Шахеда" по Харкову та пожежа

Терехов повідомив, що один ворожий безпілотник влучив у Новобаварському районі міста.

"Влучання ворожого "Шахеду" у Новобаварському районі — на місці пожежа. Дані про постраждалих уточнюються", — зазначив він.

Згодом він написав про повторне влучання.

"Ворог завдав повторного удару по Новобаварському району", - зазначив Терехов.

Наслідки обстрілів по Харкову та області

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 13 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них дитина.

У Харкові постраждали кілька мешканців, зокрема чоловіки та жінки різного віку. У різних громадах області також є загиблі та поранені, серед них жінки і діти.

Окрім людських втрат, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, транспорт, підприємства, медичні та адміністративні будівлі, а також енергетичні мережі.

