"Шахеди" атакували Харків, у місті виникла пожежа, - Терехов
У Новобаварському районі Харкова зафіксовано влучання російських безпілотників типу "Шахед", після чого виникла пожежа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі міського голови Ігоря Терехова.
Удар "Шахеда" по Харкову та пожежа
Терехов повідомив, що один ворожий безпілотник влучив у Новобаварському районі міста.
"Влучання ворожого "Шахеду" у Новобаварському районі — на місці пожежа. Дані про постраждалих уточнюються", — зазначив він.
Згодом він написав про повторне влучання.
"Ворог завдав повторного удару по Новобаварському району", - зазначив Терехов.
Наслідки обстрілів по Харкову та області
Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 13 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них дитина.
У Харкові постраждали кілька мешканців, зокрема чоловіки та жінки різного віку. У різних громадах області також є загиблі та поранені, серед них жінки і діти.
Окрім людських втрат, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, транспорт, підприємства, медичні та адміністративні будівлі, а також енергетичні мережі.
