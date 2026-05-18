Співробітника ТЦК у Харкові викрили на схемі незаконного переправлення за кордон

Правоохоронці затримали працівника ТЦК та ексберкутівця, яких підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних з України за $18 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, у січні 2026 року спільники запропонували чоловіку "допомогу" у виїзді його сина до іншої країни поза межами офіційних пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зловмисники запевняли, що мають впливові зв’язки серед службовців Державної прикордонної служби і забезпечать безперешкодний прохід під час чергування "потрібної зміни".

За незаконний "трансфер" фігуранти вимагали 18 тисяч доларів США.

Під час особистої зустрічі зловмисники розповіли "замовнику" про деталі плану: "клієнта" мали перевезти з Харкова до західної частини України, а звідти - до Словаччини. Вони обіцяли, що жодних проблем зі співробітниками ДПС не виникне, мовляв "усе буде вирішено".

Затримання

13 травня 2026 року правоохоронці затримали ділків у порядку ст. 208 КПК України після отримання першого траншу у розмірі 8 тис. доларів США.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова чоловікам повідомлено про підозру за фактами:

організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів і усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України);

одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

