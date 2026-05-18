Співробітника ТЦК у Харкові викрили на схемі незаконного переправлення за кордон

Правоохоронці затримали працівника ТЦК та ексберкутівця, яких підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних з України за $18 тисяч.

"За даними слідства, у січні 2026 року спільники запропонували чоловіку "допомогу" у виїзді його сина до іншої країни поза межами офіційних пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зловмисники запевняли, що мають впливові зв’язки серед службовців Державної прикордонної служби і забезпечать безперешкодний прохід під час чергування "потрібної зміни".

За незаконний "трансфер" фігуранти вимагали 18 тисяч доларів США.

Під час особистої зустрічі зловмисники розповіли "замовнику" про деталі плану: "клієнта" мали перевезти з Харкова до західної частини України, а звідти - до Словаччини. Вони обіцяли, що жодних проблем зі співробітниками ДПС не виникне, мовляв "усе буде вирішено".

Затримання

13 травня 2026 року правоохоронці затримали ділків у порядку ст. 208 КПК України після отримання першого траншу у розмірі 8 тис. доларів США.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова чоловікам повідомлено про підозру за фактами:

  • організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів і усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України);
  • одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Топ коментарі
+11
Беркута в тцк працюють, яка краса...
18.05.2026 13:06 Відповісти
+9
Незаконна якраз заборона виїзду за кордон.
18.05.2026 13:18 Відповісти
+7
НЕЗАКОННО УТРИМУЮТЬ, а переправляють якраз законно.

Минулого тижня уряд дозволив УСІМ ЖІНКАХ виїздити - Конституція України гарантує рівність статей.......ОЙ СОРІ ЦЕ Ж ЛИШЕ КОЛИ ВИГІДНО ЖІНКАМ вони це згадують - зараз чомусь 99% просто мовчать про це
18.05.2026 13:07 Відповісти
Беркута в тцк працюють, яка краса...
18.05.2026 13:06 Відповісти
Ти чим читав?Це 2 різні особи.Можна сказать так-на ухилянтах заробляють всі кому не лінь.
18.05.2026 13:20 Відповісти
Скажи мені хто твій друг...
18.05.2026 13:38 Відповісти
Це ще так собі. Іноді здається, що там працює десант «братнього» народу🤔
18.05.2026 14:01 Відповісти
Ну якщо чеченський бандит з клану кадирова там працює, то чому б й ні.
18.05.2026 15:39 Відповісти
18.05.2026 13:07 Відповісти
ну а чим ще займатиись співробітникам тцк?
18.05.2026 13:07 Відповісти
один одного здають за пряники. працівник ТЦК та ексберкутівець))
18.05.2026 13:09 Відповісти
займався бізнесом без ,ліцензії, ......мабуть отримає штраф
18.05.2026 13:11 Відповісти
Твої пропозиції? Хабад натравив на нас хазарську московію, при цьому захопивши владу всередині України і сша. Що робити?
18.05.2026 13:39 Відповісти
Який красень на фото. Ветеран ресторанів та інвалід піцерій.
18.05.2026 13:17 Відповісти
Поглянь на друге фото, яка Дюймовочка тримає свого принца за праву клешню.
18.05.2026 13:26 Відповісти
Мабуть дуже гарний оперативник, двох злочинців, утікаючих в різні сторони, піймає на раз! 😂
18.05.2026 13:30 Відповісти
Незаконна якраз заборона виїзду за кордон.
18.05.2026 13:18 Відповісти
А скільки ще таких вагітних ексберкутівців перебувають на спецобліку і мають відстрочку / бронювання? Іх мужні "військовослужбовці ТЦК" чомусь принципово не "оповіщують".
18.05.2026 13:27 Відповісти
Ай, яй-яй. Ніколи такого не було, і ось знову.
18.05.2026 14:02 Відповісти
Співробітник ТЦК , чи військовослужбовець ТЦК ?
18.05.2026 14:22 Відповісти
 
 