Сотрудника ТЦК в Харькове разоблачили на схеме незаконной переправки за границу

Правоохранители задержали сотрудника ТЦК и бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут", которых подозревают в организации незаконного выезда военнообязанных из Украины за 18 тысяч долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"По данным следствия, в январе 2026 года сообщники предложили мужчине "помощь" в выезде его сына в другую страну вне официальных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

В частности, злоумышленники уверяли, что имеют влиятельные связи среди сотрудников Государственной пограничной службы и обеспечат беспрепятственный проход во время дежурства "нужной смены".

За незаконный "трансфер" фигуранты требовали 18 тысяч долларов США.

Во время личной встречи злоумышленники рассказали "заказчику" о деталях плана: "клиента" должны были перевезти из Харькова в западную часть Украины, а оттуда - в Словакию. Они обещали, что никаких проблем с сотрудниками ГПС не возникнет, мол, "все будет решено".

Задержание

13 мая 2026 года правоохранители задержали дельцов в порядке ст. 208 УПК Украины после получения первого транша в размере 8 тыс. долларов США.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова мужчинам сообщено о подозрении по фактам:

организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействия их совершению советами, указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий, совершенных по предварительному сговору группой лиц, из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 УК Украины);

получение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

