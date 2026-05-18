Сотрудника ТЦК в Харькове разоблачили на схеме незаконной переправки за границу

В Харькове раскрыли схему незаконной переправки мужчин через границу в Словакию

Правоохранители задержали сотрудника ТЦК и бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут", которых подозревают в организации незаконного выезда военнообязанных из Украины за 18 тысяч долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"По данным следствия, в январе 2026 года сообщники предложили мужчине "помощь" в выезде его сына в другую страну вне официальных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

В частности, злоумышленники уверяли, что имеют влиятельные связи среди сотрудников Государственной пограничной службы и обеспечат беспрепятственный проход во время дежурства "нужной смены".

За незаконный "трансфер" фигуранты требовали 18 тысяч долларов США.

Во время личной встречи злоумышленники рассказали "заказчику" о деталях плана: "клиента" должны были перевезти из Харькова в западную часть Украины, а оттуда - в Словакию. Они обещали, что никаких проблем с сотрудниками ГПС не возникнет, мол, "все будет решено".

Задержание

13 мая 2026 года правоохранители задержали дельцов в порядке ст. 208 УПК Украины после получения первого транша в размере 8 тыс. долларов США.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова мужчинам сообщено о подозрении по фактам:

  • организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействия их совершению советами, указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий, совершенных по предварительному сговору группой лиц, из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 УК Украины);
  • получение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Коррупция в Харькове: сотрудник ТЦК и бывший сотрудник спецназа продавали возможность бегства из Украины
Топ комментарии
Беркута в тцк працюють, яка краса...
18.05.2026 13:06
Незаконна якраз заборона виїзду за кордон.
18.05.2026 13:18
НЕЗАКОННО УТРИМУЮТЬ, а переправляють якраз законно.

Минулого тижня уряд дозволив УСІМ ЖІНКАХ виїздити - Конституція України гарантує рівність статей.......ОЙ СОРІ ЦЕ Ж ЛИШЕ КОЛИ ВИГІДНО ЖІНКАМ вони це згадують - зараз чомусь 99% просто мовчать про це
18.05.2026 13:07
Беркута в тцк працюють, яка краса...
18.05.2026 13:06
Ти чим читав?Це 2 різні особи.Можна сказать так-на ухилянтах заробляють всі кому не лінь.
18.05.2026 13:20
Скажи мені хто твій друг...
18.05.2026 13:38
Це ще так собі. Іноді здається, що там працює десант «братнього» народу🤔
18.05.2026 14:01
18.05.2026 13:07
ну а чим ще займатиись співробітникам тцк?
18.05.2026 13:07
один одного здають за пряники. працівник ТЦК та ексберкутівець))
18.05.2026 13:09
займався бізнесом без ,ліцензії, ......мабуть отримає штраф
18.05.2026 13:11
Твої пропозиції? Хабад натравив на нас хазарську московію, при цьому захопивши владу всередині України і сша. Що робити?
18.05.2026 13:39
Який красень на фото. Ветеран ресторанів та інвалід піцерій.
18.05.2026 13:17
Поглянь на друге фото, яка Дюймовочка тримає свого принца за праву клешню.
18.05.2026 13:26
Мабуть дуже гарний оперативник, двох злочинців, утікаючих в різні сторони, піймає на раз! 😂
18.05.2026 13:30
Незаконна якраз заборона виїзду за кордон.
18.05.2026 13:18
А скільки ще таких вагітних ексберкутівців перебувають на спецобліку і мають відстрочку / бронювання? Іх мужні "військовослужбовці ТЦК" чомусь принципово не "оповіщують".
18.05.2026 13:27
Ай, яй-яй. Ніколи такого не було, і ось знову.
18.05.2026 14:02
Співробітник ТЦК , чи військовослужбовець ТЦК ?
18.05.2026 14:22
 
 