"Шахеды" атаковали Харьков, в городе возник пожар, — Терехов
В Новобаварском районе Харькова зафиксировано попадание российских беспилотников типа "Шахед", вследствие чего возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме городского головы Игоря Терехова.
Удар "Шахеда" по Харькову и пожар
Терехов сообщил, что один вражеский беспилотник попал в Новобаварский район города.
"Попадание вражеского "Шахеда" в Новобаварском районе — на месте пожар. Данные о пострадавших уточняются", — отметил он.
Впоследствии он написал о повторном попадании.
"Враг нанес повторный удар по Новобаварскому району", — отметил Терехов.
Последствия обстрелов Харькова и области
За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 13 населенных пунктов области. Вследствие обстрелов погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них ребенок.
В Харькове пострадали несколько жителей, в частности мужчины и женщины разного возраста. В разных громадах области также есть погибшие и раненые, среди них женщины и дети.
Помимо человеческих потерь, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены жилые дома, транспорт, предприятия, медицинские и административные здания, а также энергетические сети.
