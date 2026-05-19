"Шахеды" атаковали Харьков, в городе возник пожар, — Терехов

В Новобаварском районе Харькова зафиксировано попадание российских беспилотников типа "Шахед", вследствие чего возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме городского головы Игоря Терехова.

Терехов сообщил, что один вражеский беспилотник попал в Новобаварский район города.

"Попадание вражеского "Шахеда" в Новобаварском районе — на месте пожар. Данные о пострадавших уточняются", — отметил он.

Впоследствии он написал о повторном попадании.

"Враг нанес повторный удар по Новобаварскому району", — отметил Терехов.

Последствия обстрелов Харькова и области

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 13 населенных пунктов области. Вследствие обстрелов погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них ребенок.

В Харькове пострадали несколько жителей, в частности мужчины и женщины разного возраста. В разных громадах области также есть погибшие и раненые, среди них женщины и дети.

Помимо человеческих потерь, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены жилые дома, транспорт, предприятия, медицинские и административные здания, а также энергетические сети.

