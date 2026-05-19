Ночью враг атаковал два района Харькова: попадания в дома, есть пострадавшие

В ночь на 19 мая российские БПЛА атаковали Харьков. В Холодногорском и Новобаварском районах повреждены жилые дома, возникли пожары, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Удар по гражданской инфраструктуре

По словам городского головы Игоря Терехова, в Новобаварском районе российские войска атаковали объект гражданской инфраструктуры.

В результате удара вражеского дрона на месте вспыхнул пожар. К ликвидации последствий привлечены экстренные и коммунальные службы.

На местах попаданий работают соответствующие службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений на момент сообщения уточнялась.

Повторная атака под утро

Около пяти часов утра российские оккупанты совершили повторную атаку ударными БПЛА по Новобаварскому району.

В результате повторного обстрела:

загорелись два частных дома;

повреждено более 10 жилых зданий.

"Под завалами может находиться человек", - отметил Синегубов.

Спасатели и другие профильные службы продолжают работать на местах ударов и устанавливать окончательные последствия российской атаки.

Впоследствии Терехов рассказал, что в результате двух вражеских ударов по Новобаварскому району есть трое пострадавших, в той или иной степени повреждены 25 частных домов и одно многоэтажное здание.

