РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьков
657 1

Ночью враг атаковал два района Харькова: попадания в дома, есть пострадавшие

Российские дроны атаковали два района Харькова: возникли пожары

В ночь на 19 мая российские БПЛА атаковали Харьков. В Холодногорском и Новобаварском районах повреждены жилые дома, возникли пожары, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удар по гражданской инфраструктуре

По словам городского головы Игоря Терехова, в Новобаварском районе российские войска атаковали объект гражданской инфраструктуры.

В результате удара вражеского дрона на месте вспыхнул пожар. К ликвидации последствий привлечены экстренные и коммунальные службы.

На местах попаданий работают соответствующие службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений на момент сообщения уточнялась.

Повторная атака под утро

Около пяти часов утра российские оккупанты совершили повторную атаку ударными БПЛА по Новобаварскому району.

В результате повторного обстрела:

  • загорелись два частных дома;
  • повреждено более 10 жилых зданий.

"Под завалами может находиться человек", - отметил Синегубов.

Спасатели и другие профильные службы продолжают работать на местах ударов и устанавливать окончательные последствия российской атаки.

Впоследствии Терехов рассказал, что в результате двух вражеских ударов по Новобаварскому району есть трое пострадавших, в той или иной степени повреждены 25 частных домов и одно многоэтажное здание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьков и область под массированной атакой БПЛА: есть разрушения и пострадавшие. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5207) обстрел (32663) Харьков (7842) Харьковская область (2664) Харьковский район (863)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жодного спокійного дня і ночі ... Сон вже залишається в мріях...(
показать весь комментарий
19.05.2026 08:32 Ответить
 
 