2 042 1

Харьков и область под массированной атакой БПЛА: есть разрушения и пострадавшие. ФОТОрепортаж

Ночью россияне вновь атаковали Харьков беспилотниками: спасатели ликвидировали последствия ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Горели автомобили

Как отмечается, в результате вражеских попаданий возник пожар — горели 7 легковых автомобилей. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Взрывной волной также повреждено остекление окон в многоэтажных и частных жилых домах, повреждены припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Последствия

Обстрелы области

По данным ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 14 населенных пунктов Харьковской области.

▪️В результате обстрелов пострадали 7 человек.

В г. Харьков пострадали 55-летняя женщина и мужчины 52, 65, 19 лет; в п. Золочев получил ранения 46-летний мужчина; в с. Колесниковка Шевченковской громады перенесли острую реакцию на стресс женщины 61 и 36 лет.

Враг атаковал БПЛА Индустриальный, Киевский, Основянский, Салтовский, Холодногорский, Немышлянский, Шевченковский районы Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

▪️1 КАБ;
▪️9 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Ланцет";
▪️7 БПЛА типа "Молния";
▪️5 FPV-дронов;
▪️40 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков повреждены 2 многоквартирных дома, 2 частных дома, остекление высшего учебного заведения, 2 гаража, 10 автомобилей;
  • в Богодуховском районе повреждены частный дом, административное здание (п. Золочев), интернат, частный дом, автомобиль (с. Малижино), многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка (с. Ивашки), 3 частных дома, хозяйственная постройка (с. Писаревка), 3 многоквартирных дома, хозяйственные постройки (с. Клинова-Новоселовка), кафе, автомобиль (г. Богодухов);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Родное);
  • в Харьковском районе поврежден санаторий (с. Березовское);
  • в Чугуевском районе повреждена амбулатория (п. Старый Салтов).

ЖАХ! ЖАХ! ЖАХ!

Не зрозуміло мені - а чого ЦАР не видав Потужний Указ про заборону Путлу Поганому гамселити по Харкову ? Бо минулого тижня він видав Указ про дозвіл Путлу провести парад 9 мая на КраснАй Площади і перелякане Путло спокійно провело той парад.

Мабуть ЦАРЮ було ніколи видати той Указ ... він вчора в своєму палаці Царських Воєвод нагороджував , навіть не мав змоги зустріти тіла мертвих героїв-вояків ЗСУ , що паскудні мацковити вчора передали в Україну для поховання .

ЦАР такий заклопотаний останнім часом!
17.05.2026 11:04 Ответить
 
 