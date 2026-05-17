Харьков и область под массированной атакой БПЛА: есть разрушения и пострадавшие. ФОТОрепортаж

Ночью россияне вновь атаковали Харьков беспилотниками: спасатели ликвидировали последствия ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Горели автомобили

Как отмечается, в результате вражеских попаданий возник пожар — горели 7 легковых автомобилей. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Взрывной волной также повреждено остекление окон в многоэтажных и частных жилых домах, повреждены припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Обстрелы области

По данным ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 14 населенных пунктов Харьковской области.



▪️В результате обстрелов пострадали 7 человек.



В г. Харьков пострадали 55-летняя женщина и мужчины 52, 65, 19 лет; в п. Золочев получил ранения 46-летний мужчина; в с. Колесниковка Шевченковской громады перенесли острую реакцию на стресс женщины 61 и 36 лет.



Враг атаковал БПЛА Индустриальный, Киевский, Основянский, Салтовский, Холодногорский, Немышлянский, Шевченковский районы Харькова.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:



▪️1 КАБ;

▪️9 БПЛА типа "Герань-2";

▪️1 БПЛА типа "Ланцет";

▪️7 БПЛА типа "Молния";

▪️5 FPV-дронов;

▪️40 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: