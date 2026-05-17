УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8551 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Харківщини Атака безпілотників на Харків
1 184 1

Харків і область під масованою атакою БпЛА: є руйнування та постраждалі. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни знову атакували Харків безпілотниками: рятувальники ліквідували наслідки ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Горіли автівки

Як зазначається, унаслідок ворожих влучань виникла пожежа - горіли 7 легкових автомобілів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Вибуховою хвилею також пошкоджено скління вікон у багатоповерхових та приватних житлових будинках, понівечено припарковані поруч автівки.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали 960 ударів по Запорізькій області: семеро поранених. ФОТО

Наслідки

обстріл Харкова
обстріл Харкова
обстріл Харкова
обстріл Харкова

Обстріли області

За даними ОВА, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 14 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.

У м. Харків постраждали 55-річна жінка і чоловіки 52, 65, 19 років; у сел. Золочів зазнав поранень 46-річний чоловік; у с. Колісниківка Шевченківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 61 і 36 років.

Ворог атакував БпЛА Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський, Шевченківський райони Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 загиблих і 94 постраждалих, зокрема 11 дітей: ворог за тиждень атакував 68 населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 КАБ;
▪️9 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 БпЛА типу "Ланцет";
▪️7 БпЛА типу "Молнія";
▪️5 fpv-дронів;
▪️40 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, скління закладу вищої освіти, 2 гаражі, 10 автомобілів;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю (сел. Золочів), інтернатний заклад, приватний будинок, автомобіль (с. Малижине), багатоквартирний і приватний будинки, господарчу споруду (с. Івашки), 3 приватні будинки, господарчу споруду (с. Писарівка), 3 багатоквартирні будинки, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), кафе, автомобіль (м. Богодухів);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рідне);
  • у Харківському районі пошкоджено санаторій (с. Березівське);
  • у Чугуївському районі пошкоджено амбулаторію (сел. Старий Салтів).

Автор: 

обстріл (33976) Харків (6083) ДСНС (5338) Харківська область (2705) Харківський район (876)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЖАХ! ЖАХ! ЖАХ!

Не зрозуміло мені - а чого ЦАР не видав Потужний Указ про заборону Путлу Поганому гамселити по Харкову ? Бо минулого тижня він видав Указ про дозвіл Путлу провести парад 9 мая на КраснАй Площади і перелякане Путло спокійно провело той парад.

Мабуть ЦАРЮ було ніколи видати той Указ ... він вчора в своєму палаці Царських Воєвод нагороджував , навіть не мав змоги зустріти тіла мертвих героїв-вояків ЗСУ , що паскудні мацковити вчора передали в Україну для поховання .

ЦАР такий заклопотаний останнім часом!
показати весь коментар
17.05.2026 11:04 Відповісти
 
 