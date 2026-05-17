Харків і область під масованою атакою БпЛА: є руйнування та постраждалі. ФОТОрепортаж
Вночі росіяни знову атакували Харків безпілотниками: рятувальники ліквідували наслідки ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Горіли автівки
Як зазначається, унаслідок ворожих влучань виникла пожежа - горіли 7 легкових автомобілів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Вибуховою хвилею також пошкоджено скління вікон у багатоповерхових та приватних житлових будинках, понівечено припарковані поруч автівки.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Наслідки
Обстріли області
За даними ОВА, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 14 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.
У м. Харків постраждали 55-річна жінка і чоловіки 52, 65, 19 років; у сел. Золочів зазнав поранень 46-річний чоловік; у с. Колісниківка Шевченківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 61 і 36 років.
Ворог атакував БпЛА Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський, Шевченківський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️1 КАБ;
▪️9 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 БпЛА типу "Ланцет";
▪️7 БпЛА типу "Молнія";
▪️5 fpv-дронів;
▪️40 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, скління закладу вищої освіти, 2 гаражі, 10 автомобілів;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю (сел. Золочів), інтернатний заклад, приватний будинок, автомобіль (с. Малижине), багатоквартирний і приватний будинки, господарчу споруду (с. Івашки), 3 приватні будинки, господарчу споруду (с. Писарівка), 3 багатоквартирні будинки, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), кафе, автомобіль (м. Богодухів);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рідне);
- у Харківському районі пошкоджено санаторій (с. Березівське);
- у Чугуївському районі пошкоджено амбулаторію (сел. Старий Салтів).
Не зрозуміло мені - а чого ЦАР не видав Потужний Указ про заборону Путлу Поганому гамселити по Харкову ? Бо минулого тижня він видав Указ про дозвіл Путлу провести парад 9 мая на КраснАй Площади і перелякане Путло спокійно провело той парад.
Мабуть ЦАРЮ було ніколи видати той Указ ... він вчора в своєму палаці Царських Воєвод нагороджував , навіть не мав змоги зустріти тіла мертвих героїв-вояків ЗСУ , що паскудні мацковити вчора передали в Україну для поховання .
ЦАР такий заклопотаний останнім часом!