Харків і область під масованою атакою БпЛА: є руйнування та постраждалі. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни знову атакували Харків безпілотниками: рятувальники ліквідували наслідки ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Горіли автівки

Як зазначається, унаслідок ворожих влучань виникла пожежа - горіли 7 легкових автомобілів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Вибуховою хвилею також пошкоджено скління вікон у багатоповерхових та приватних житлових будинках, понівечено припарковані поруч автівки.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Обстріли області

За даними ОВА, упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 14 населених пунктів Харківської області.



▪️Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.



У м. Харків постраждали 55-річна жінка і чоловіки 52, 65, 19 років; у сел. Золочів зазнав поранень 46-річний чоловік; у с. Колісниківка Шевченківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 61 і 36 років.



Ворог атакував БпЛА Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський, Шевченківський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:



▪️1 КАБ;

▪️9 БпЛА типу "Герань-2";

▪️1 БпЛА типу "Ланцет";

▪️7 БпЛА типу "Молнія";

▪️5 fpv-дронів;

▪️40 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: