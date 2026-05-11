11 загиблих і 94 постраждалих, зокрема 11 дітей: ворог за тиждень атакував 68 населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж
Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 68 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атак
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 94 людини, серед них – 11 дітей: хлопці 2, 15, 17 років, двоє 8-річних і двоє 16-річних хлопців, дві 7-річні дівчинки, а також 14-річна і 15-річна дівчата.
На жаль, 11 людей загинули.
Крім того, одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою.
Чим били росіяни
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 11 ракет;
- 6 КАБ;
- 39 БпЛА типу "Герань-2";
- 39 БпЛА типу "Молнія";
- 6 БпЛА типу "Ланцет";
- 36 fpv-дронів;
- 157 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження
Повідомляється, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 152 приватні будинки, 15 господарчих споруд, 4 магазини, СТО, 2 адмінбудівлі, аптеку, цивільне підприємство, заклад харчування, офісне приміщення, електромережі, 9 гаражів, 30 автомобілів.
Також суттєві пошкодження в Богодухівському районі: 4 багатоквартирні будинки, 45 приватних будинків, гуртожиток, 7 господарчих споруд, електромережі, навчальний заклад, заклад дошкільної освіти, 5 магазинів, ринок, 2 заклади харчування, склад, сільгосппідприємство, гараж, 17 автомобілів.
У м. Харків ворог пошкодив 2 багатоквартирні будинки, 15 приватних будинків, цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру, 3 гаражі, кіоск, 5 автомобілів.
Наслідки атак
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль