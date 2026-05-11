Доба на Харківщині: удари по 8 населених пунктах, постраждало 5 людей. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 10 травня, російські війська атакували Харків та 7 населених пунктів області, застосувавши дрони та FPV-удари. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили  начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.

Удари по цивільних

За даними слідства, 10 травня близько 17:50 війська РФ атакували FPV-дроном село Хатнє Куп’янського району. Внаслідок влучання поранення зазнала 53-річна жінка. Потерпілу госпіталізовано до лікарні.

Того ж дня близько 14:20 російські військові завдали удару FPV-дроном по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок атаки пошкоджено цивільний автомобіль та фасад аптеки. 74-річний чоловік дістав тілесні ушкодження.

Орієнтовно о 09:50 внаслідок влучання ворожого БпЛА у селищі Ківшарівка Куп’янського району поранення дістав 67-річний чоловік.

Протягом минулої доби війська РФ неодноразово атакували селище Золочів Богодухівського району FPV-дронами та БпЛА типу "Молнія". Пошкоджено торговельні павільйони, магазин, житловий будинок та авто. Постраждала 28-річна жінка.

Пошкодження інфраструктури

Під час атак на Харківщину противник застосував різні типи безпілотників, зокрема шість БпЛА типу "Молнія", сім FPV-дронів, а також ще сім безпілотників невстановленого типу, модель яких наразі уточнюється. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у низці районів області:

  • у м. Харків пошкоджено приватний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (м. Богодухів);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, склад, автомобіль (с. Довгеньке);
  • у Чугуївському районі пошкоджено мопед (с. Юрченкове).

Обстріли Харківщини: 5 поранених і руйнування цивільної інфраструктури
