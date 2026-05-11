Доба на Харківщині: удари по 8 населених пунктах, постраждало 5 людей. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 10 травня, російські війська атакували Харків та 7 населених пунктів області, застосувавши дрони та FPV-удари. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.
Удари по цивільних
За даними слідства, 10 травня близько 17:50 війська РФ атакували FPV-дроном село Хатнє Куп’янського району. Внаслідок влучання поранення зазнала 53-річна жінка. Потерпілу госпіталізовано до лікарні.
Того ж дня близько 14:20 російські військові завдали удару FPV-дроном по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок атаки пошкоджено цивільний автомобіль та фасад аптеки. 74-річний чоловік дістав тілесні ушкодження.
Орієнтовно о 09:50 внаслідок влучання ворожого БпЛА у селищі Ківшарівка Куп’янського району поранення дістав 67-річний чоловік.
Протягом минулої доби війська РФ неодноразово атакували селище Золочів Богодухівського району FPV-дронами та БпЛА типу "Молнія". Пошкоджено торговельні павільйони, магазин, житловий будинок та авто. Постраждала 28-річна жінка.
Пошкодження інфраструктури
Під час атак на Харківщину противник застосував різні типи безпілотників, зокрема шість БпЛА типу "Молнія", сім FPV-дронів, а також ще сім безпілотників невстановленого типу, модель яких наразі уточнюється. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у низці районів області:
- у м. Харків пошкоджено приватний будинок;
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (м. Богодухів);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, склад, автомобіль (с. Довгеньке);
- у Чугуївському районі пошкоджено мопед (с. Юрченкове).
