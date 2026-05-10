УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13403 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Харківщини
1 552 0

Ракетний удар РФ по Мерефі 4 травня: кількість загиблих зросла до 9

Удар по Мерефі

Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Мерефі 4 травня зросла до 9 людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У лікарні помер поранений чоловік

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки. Лікарі до останнього боролися за його життя", - сказано у повідомленні.

Читайте також: 5-7 травня оголошені днями жалоби в Мереф’янській громаді за жертвами ракетного обстрілу

Удар РФ по Мерефі

Читайте також: Сибіга про атаку РФ на Мерефу: Кожен такий удар є прямим наслідком недостатнього тиску на агресора

Автор: 

обстріл (33884) жертва (289) Харківська область (2684) Харківський район (865) Мерефа (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 