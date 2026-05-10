Ракетний удар РФ по Мерефі 4 травня: кількість загиблих зросла до 9
Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Мерефі 4 травня зросла до 9 людей.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
У лікарні помер поранений чоловік
"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки. Лікарі до останнього боролися за його життя", - сказано у повідомленні.
Удар РФ по Мерефі
- Нагадаємо 4 травня ворог завдав ракетного удару по Мерефі Харківської області. Повідомлялося про 7 загиблих та понад 30 постраждалих.
- У Мереф’янській громаді 5-7 травня оголошували триденну жалобу за жертвами ракетного обстрілу.
