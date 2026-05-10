Ракетний удар РФ по Мерефі 4 травня: кількість загиблих зросла до 9

Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Мерефі 4 травня зросла до 9 людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У лікарні помер поранений чоловік

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки. Лікарі до останнього боролися за його життя", - сказано у повідомленні.

Читайте також: 5-7 травня оголошені днями жалоби в Мереф’янській громаді за жертвами ракетного обстрілу

Удар РФ по Мерефі

Нагадаємо 4 травня ворог завдав ракетного удару по Мерефі Харківської області. Повідомлялося про 7 загиблих та понад 30 постраждалих.

У Мереф’янській громаді 5-7 травня оголошували триденну жалобу за жертвами ракетного обстрілу.

Читайте також: Сибіга про атаку РФ на Мерефу: Кожен такий удар є прямим наслідком недостатнього тиску на агресора