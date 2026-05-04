5-7 травня оголошені днями жалоби в Мереф’янській громаді за жертвами ракетного обстрілу

У Мереф’янській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного обстрілу.

Про це повідомили в громаді, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дні жалоби

"З 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголошено Дні жалоби з метою вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок ракетного удару 4 травня, та висловлення щирих співчуттів їхнім рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідне розпорядження підписав міський голова Веніамін Сітов.

Також читайте: Росіяни за добу атакували п’ять об’єктів "Нафтогазу" на Сумщині та Харківщині

Повідомляється, що на знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності буде приспущено Державний Прапор України з траурною стрічкою.

Також у цей період на території всієї громади забороняється проведення будь-яких розважально-концертних заходів та звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: Росія атакувала 20 населених пунктів, п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Що передувало?