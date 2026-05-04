5-7 травня оголошені днями жалоби в Мереф’янській громаді за жертвами ракетного обстрілу
У Мереф’янській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного обстрілу.
Про це повідомили в громаді, передає Цензор.НЕТ.
Дні жалоби
"З 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголошено Дні жалоби з метою вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок ракетного удару 4 травня, та висловлення щирих співчуттів їхнім рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, відповідне розпорядження підписав міський голова Веніамін Сітов.
Повідомляється, що на знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності буде приспущено Державний Прапор України з траурною стрічкою.
Також у цей період на території всієї громади забороняється проведення будь-яких розважально-концертних заходів та звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по Мерефі, унаслідок чого є загиблі та поранені.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 30 постраждалих.
