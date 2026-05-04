Наслідки ракетного удару РФ по Мерефі: 7 загиблих, постраждалих вже понад 30 (оновлено). ФОТОрепортаж

До 18 людей зросла кількість постраждалих у Мерефі Харківської області після ракетного удару РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є поранені у важкому стані

Як зазначається, серед поранених троє людей перебувають у важкому стані.

Ще 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих - гостра реакція на стрес. Усі отримують необхідну допомогу медиків.

Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративну будівлю, 2 автомобілі, заклад харчування. На місці триває ліквідація наслідків.











За інформацією ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували два осередки пожежі.

Разом із ними на місцях ударів працювали сапери ДСНС та офіцери громади













Оновлена інформація

За даними Офісу генпрокурора, через удар по Мерефі 5 людей загинули: троє жінок та двоє чоловіків. Ще 19 осіб отримали поранення, зазнали гострої реакції на стрес.

Попередньо встановлено, що війська рф застосували балістичну ракету типу "Іскандер".

На місці події працюють усі профільні служби. Інформація уточнюється.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлення на 15.00

За оновленими даними від ОВА, на жаль, у лікарні помер 68-річний чоловік. Медики зробили все можливе для його порятунку, але поранення виявилися занадто тяжкими.

Загалом у місті загинуло 6 людей .

. До 31 людини зросла кількість постраждалих у Мерефі.

Зокрема, медики надали допомогу 2-річному хлопчику. На щастя, його стан задовільний. Дитина продовжить лікування амбулаторно.

Оновлення на 18:00

Синєгубов повідомив, що на жаль, у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок обстрілу в Мерефі.

"Поранення 59-річного чоловіка виявилися надто тяжкими - лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Щиро співчуваю рідним і близьким загиблого", - написав він.

Також зазначається, що наразі в медичних закладах Харкова перебувають 14 травмованих, їм надається вся необхідна допомога.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по Мерефі: загинули 4 людини, 16 постраждалих, пошкоджено СТО.

