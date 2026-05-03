13 постраждалих за добу: війська РФ атакували Харків і 17 населених пунктів області. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 17 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі через атаки

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 13 людей.

У м. Харків постраждали чоловіки 47, 89, 62, 61, 44 років та жінки 49, 38, 48, 57 років.

У с. Білий Колодязь Вовчанської громади зазнав поранень 47-річний чоловік.

У м. Балаклія постраждали 34-річний і 76-річний чоловіки та 53-річна жінка.

Росіяни атакували БпЛА Слобідський, Салтівський, Основ’янський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова.

Чим били окупанти

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

12 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

11 БпЛА типу "Молнія";

1 fpv-дрон;

55 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки атак

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, залізничну інфраструктуру, 20 автомобілів, автосалон, 5 АЗС;

у Богодухівському районі пошкоджено фермерське господарство (с. Губарівка), 3 приватні будинки (сел. Золочів), приватний будинок, пошту, 5 гаражів, автомобіль екстреної медичної допомоги, столярний цех (м. Богодухів), 5 гаражів (с. Баранівка);

у Куп’янському районі пошкоджено автостанцію (сел. Шевченкове);

в Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Морозівка), електромережі (с. Василівка Перша), приватний будинок, автомобіль (с. Залиман), кафе, перукарню, 2 кіоски, 2 павільйони (м. Балаклія);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, АЗС, залізничну інфраструктуру, автомобіль (м. Дергачі);

у Берестинському районі пошкоджено приватний будинок, ферму (с. Дружба).

За даними ДСНС України, внаслідок російської атаки БпЛА ввечері 2 травня на місто Балаклія пошкоджені торговельні ряди, кіоск та легкові автомобілі. Годиною пізніше російські окупанти завдали повторного удару безпілотником, внаслідок чого сталися руйнації та займання торговельного об'єкта.













