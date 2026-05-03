13 постраждалих за добу: війська РФ атакували Харків і 17 населених пунктів області. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 17 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі через атаки
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 13 людей.
- У м. Харків постраждали чоловіки 47, 89, 62, 61, 44 років та жінки 49, 38, 48, 57 років.
- У с. Білий Колодязь Вовчанської громади зазнав поранень 47-річний чоловік.
- У м. Балаклія постраждали 34-річний і 76-річний чоловіки та 53-річна жінка.
Росіяни атакували БпЛА Слобідський, Салтівський, Основ’янський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова.
Чим били окупанти
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 12 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 11 БпЛА типу "Молнія";
- 1 fpv-дрон;
- 55 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки атак
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, залізничну інфраструктуру, 20 автомобілів, автосалон, 5 АЗС;
- у Богодухівському районі пошкоджено фермерське господарство (с. Губарівка), 3 приватні будинки (сел. Золочів), приватний будинок, пошту, 5 гаражів, автомобіль екстреної медичної допомоги, столярний цех (м. Богодухів), 5 гаражів (с. Баранівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено автостанцію (сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Морозівка), електромережі (с. Василівка Перша), приватний будинок, автомобіль (с. Залиман), кафе, перукарню, 2 кіоски, 2 павільйони (м. Балаклія);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, АЗС, залізничну інфраструктуру, автомобіль (м. Дергачі);
- у Берестинському районі пошкоджено приватний будинок, ферму (с. Дружба).
За даними ДСНС України, внаслідок російської атаки БпЛА ввечері 2 травня на місто Балаклія пошкоджені торговельні ряди, кіоск та легкові автомобілі. Годиною пізніше російські окупанти завдали повторного удару безпілотником, внаслідок чого сталися руйнації та займання торговельного об'єкта.
