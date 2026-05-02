Рашисти вдарили "шахедами" по Харкову: пошкоджено будинки, під атакою АЗС у 2 районах (оновлено). ФОТО

Зранку 2 травня 2026 року війська РФ атакували "шахедами" Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Маємо влучання БпЛА типу "шахед" у Слобідському районі міста. Наслідки уточнюються. Будьте в безпеці. Є інформація про можливу нову групу ворожих БпЛА в напрямку міста", - інформує Терехов.

Згодом він повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.

Згодом стало відомо про влучання в Салтівському та Основ’янському районах міста. За даними Терехова, поранено одну людину.

Як уточнив своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в Основ’янському та Салтівському районах - "прильот" ворожих БпЛА по території АЗС. Три людини постраждали.

Також зазначається, що в Основ'янському районі пошкоджено скління автосалону та 4 автомобіля - наслідки ворожого удару БпЛА.

На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків "прильоту".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що минулої доби ворог обстріляв Харків і 27 населених пунктів Харківської області. Постраждали 19 людей, пошкоджено житлові будинки, підприємства та інфраструктуру.

