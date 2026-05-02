Рашисти вдарили "шахедами" по Харкову: пошкоджено будинки, під атакою АЗС у 2 районах (оновлено). ФОТО
Зранку 2 травня 2026 року війська РФ атакували "шахедами" Харків.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Маємо влучання БпЛА типу "шахед" у Слобідському районі міста. Наслідки уточнюються. Будьте в безпеці. Є інформація про можливу нову групу ворожих БпЛА в напрямку міста", - інформує Терехов.
Згодом він повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.
Згодом стало відомо про влучання в Салтівському та Основ’янському районах міста. За даними Терехова, поранено одну людину.
Як уточнив своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в Основ’янському та Салтівському районах - "прильот" ворожих БпЛА по території АЗС. Три людини постраждали.
Також зазначається, що в Основ'янському районі пошкоджено скління автосалону та 4 автомобіля - наслідки ворожого удару БпЛА.
На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків "прильоту".
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що минулої доби ворог обстріляв Харків і 27 населених пунктів Харківської області. Постраждали 19 людей, пошкоджено житлові будинки, підприємства та інфраструктуру.
