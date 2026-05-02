Рашисты ударили "шахедами" по Харькову: повреждены дома, под атакой АЗС в 2 районах (обновлено). ФОТО

Утром 2 мая 2026 года войска РФ атаковали Харьков "шахедами".

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Имеем попадание БПЛА типа "шахед" в Слободском районе города. Последствия уточняются. Будьте в безопасности. Есть информация о возможной новой группе вражеских БПЛА в направлении города", — сообщает Терехов.

Впоследствии он сообщил, что в результате вражеской атаки повреждены жилые дома.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Впоследствии стало известно о попадании в Салтовском и Основянском районах города. По данным Терехова, ранен один человек.

Как уточнил в свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Основянском и Салтовском районах - "прилет" враждебных БПЛА по территории АЗС. Три человека пострадали.

Также отмечается, что в Основянском районе повреждено остекление автосалона и 4 автомобиля - последствия вражеского удара БпЛА.

На месте происшествия работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий "прилета".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки враг обстрелял Харьков и 27 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали 19 человек, повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура.

