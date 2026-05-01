БПЛА ударили по Харькову: повреждено админздание. Враг атакует АЗС (обновлено)

В результате удара вражеских БПЛА по Холодногорскому району Харькова повреждено административное здание, экстренные службы устраняют последствия атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате "прилета" вражеских БПЛА в Холодногорском районе повреждено административное здание. Наданный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По информации городского головы Игоря Терехова, враг также атаковал заправку в Киевском районе города. В результате удара повреждены несколько автомобилей и здание АЗС.

"Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил Терехов.

Обновлено

Враг продолжает атаковать Харьков. Под ударом оказался Салтовский район.

"В результате массированной атаки вражеских БПЛА есть пострадавшие - их количество и состояние уточняются", - отметил Терехов.

Как сообщил прокурор Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко, армия России в Харькове утром 1 мая обстреляла три АЗС, еще данные по одной проверяются. Кроме того, еще одна заправка обстреляна в Харьковской области.

Враг, вероятно, атаковал дронами с искусственным интеллектом V2U.

Пострадавшие

"В результате вражеского обстрела в Салтовском районе травмирован 36-летний мужчина. Предварительно, он получил обломочные ранения", - говорится в сообщении.

Медики госпитализировали пострадавшего, ему оказывается вся необходимая помощь.

