Сутки в Харьковской области: 9 пострадавших, повреждены десятки объектов инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российских атак на Харьков и 24 населенных пункта области пострадали 9 человек, повреждены жилые дома, предприятия, АЗС и объекты инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Пострадавшие
В результате обстрелов пострадали 9 человек.
В селе Петровка Барвенковской громады пострадали мужчины 53, 60, 33, 37 лет и женщины 23, 20, 46 лет; в Чугуеве получила ранения 69-летняя женщина; в поселке Великий Бурлук пострадала 69-летняя женщина.
Удары по Харькову и области
Враг атаковал БПЛА Индустриальный район Харькова.
Ночью на 30 апреля вражеские БПЛА нанесли удары по частному дому в поселке Великий Бурлук Купянского района, вызвав пожар.
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 ракета;
- 3 КАБ;
- 9 БПЛА типа "Герань-2";
- 22 БПЛА типа "Молния";
- 1 FPV-дрон;
- 31 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры
В результате российских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харькове повреждена АЗС;
- в Богодуховском районе повреждены частный дом (с. Братеница), частный дом (с. Шубы), 2 складских помещения (с. Синне), частный дом, автомобиль, прицеп (с. Ивано-Шийчино), склад агропредприятия, 2 трактора (пгт. Золочев), складское здание, сельскохозяйственную технику (с. Шийчино), административное здание, кафе, магазин, 3 автомобиля, частный дом (г. Богодухов), интернат (с. Малижино), автомобиль (с. Гурьев), автомобиль (Уляновка), сельхозпредприятие (с. Губаровка);
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Новая Александровка), 2 частных дома (с. Великий Бурлук);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 2 автомобиля (с. Петровка), 2 автомобиля, СТО, киоск, почтовое отделение, нежилое здание (г. Изюм);
- в Лозовском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Лукашевка);
- в Чугуевском районе повреждены АЗС (с. Введенка), частный дом (с. Юрченково), промышленный объект, 14 частных домов (г. Чугуев);
- в Берестинском районе повреждены электросети (с. Руновщина), электросети (с. Медведовка).
