Сутки в Харьковской области: 9 пострадавших, повреждены десятки объектов инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских атак на Харьков и 24 населенных пункта области пострадали 9 человек, повреждены жилые дома, предприятия, АЗС и объекты инфраструктуры.

об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пострадавшие

В результате обстрелов пострадали 9 человек.

В селе Петровка Барвенковской громады пострадали мужчины 53, 60, 33, 37 лет и женщины 23, 20, 46 лет; в Чугуеве получила ранения 69-летняя женщина; в поселке Великий Бурлук пострадала 69-летняя женщина.

Удары по Харькову и области

Враг атаковал БПЛА Индустриальный район Харькова.

Ночью на 30 апреля вражеские БПЛА нанесли удары по частному дому в поселке Великий Бурлук Купянского района, вызвав пожар.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

1 ракета;

3 КАБ;

9 БПЛА типа "Герань-2";

22 БПЛА типа "Молния";

1 FPV-дрон;

31 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры

В результате российских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харькове повреждена АЗС;

в Богодуховском районе повреждены частный дом (с. Братеница), частный дом (с. Шубы), 2 складских помещения (с. Синне), частный дом, автомобиль, прицеп (с. Ивано-Шийчино), склад агропредприятия, 2 трактора (пгт. Золочев), складское здание, сельскохозяйственную технику (с. Шийчино), административное здание, кафе, магазин, 3 автомобиля, частный дом (г. Богодухов), интернат (с. Малижино), автомобиль (с. Гурьев), автомобиль (Уляновка), сельхозпредприятие (с. Губаровка);











в Купянском районе поврежден частный дом (с. Новая Александровка), 2 частных дома (с. Великий Бурлук);

в Изюмском районе повреждены 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 2 автомобиля (с. Петровка), 2 автомобиля, СТО, киоск, почтовое отделение, нежилое здание (г. Изюм);





в Лозовском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Лукашевка);

в Чугуевском районе повреждены АЗС (с. Введенка), частный дом (с. Юрченково), промышленный объект, 14 частных домов (г. Чугуев);

в Берестинском районе повреждены электросети (с. Руновщина), электросети (с. Медведовка).

