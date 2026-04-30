УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
15428 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
536 0

Доба на Харківщині: 9 постраждалих, пошкоджено десятки об’єктів інфраструктури. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських атак на Харків і 24 населені пункти області постраждали 9 людей, пошкоджено житлові будинки, підприємства, АЗС та об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Постраждалі

Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей.

У селі Петрівка Барвінківської громади постраждали чоловіки 53, 60, 33, 37 років та жінки 23, 20, 46 років; у Чугуєві зазнала поранень 69-річна жінка; у селищі Великий Бурлук постраждала 69-річна жінка.

Удари по Харкову та області

Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова.

Вночі проти 30 квітня ворожі БпЛА завдали ударів по приватному будинку у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, спричинивши пожежу.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета;
  • 3 КАБ;
  • 9 БпЛА типу "Герань-2";
  • 22 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 fpv-дрон;
  • 31 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкодження та руйнування цивільної інфраструктури

Внаслідок російських атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено АЗС;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Братениця), приватний будинок (с. Шуби), 2 складські приміщення (с. Сінне), приватний будинок, автомобіль, причеп (с. Івано-Шийчине), склад агропідприємства, 2 трактори (сел. Золочів), складську будівлю, сільськогосподарську техніку (с. Шийчине), адмінбудівлю, кафе, магазин, 3 автомобілі, приватний будинок (м. Богодухів), інтернатний заклад (с. Малижине), автомобіль (с. Гур’їв), автомобіль (Улянівка), сільгосппідприємство (с. Губарівка);



Удар по Великому Бурлуку
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нова Олександрівка), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі (с. Петрівка), 2 автомобілі, СТО, кіоск, відділення пошти, нежитлову будівлю (м. Ізюм);

Удари по Ізюму
  • у Лозівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Лукашівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено АЗС (с. Введенка), приватний будинок (с. Юрченкове), промисловий об’єкт, 14 приватних будинків (м. Чугуїв);
  • у Берестинському районі пошкоджено електромережі (с. Рунівщина), електромережі (с. Медведівка).

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 