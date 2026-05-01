БпЛА вдарили по Харкову: пошкоджено адмінбудівлю. Ворог атакує АЗС (оновлено)
Внаслідок удару ворожих БпЛА по Холодногірському району Харкова пошкоджено адміністративну будівлю, екстрені служби ліквідовують наслідки атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Внаслідок "прильоту" ворожих БпЛА в Холодногірському районі пошкоджено адмінбудівлю. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
За інформацією міського голови Ігоря Терехова, ворог також атакував заправку у Київському районі міста. Внаслідок удару пошкоджено кілька авто та будівля АЗС.
"Інформація про постраждалих наразі не надходила", - зазначив Терехов.
Оновлено
Ворог продовжує атакувати Харків. Під ударом опинився Салтівський район.
"Внаслідок масованої атаки ворожих БПЛА є постраждалі - їхня кількість та стан уточнюються", - зазначив Терехов.
Як повідомив прокурор Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко, армія рф у Харкові вранці 1 травня обстріляла три АЗС, ще дані по одній перевіряються. Крім цього, ще одна заправка обстріляна в Харківській області
Ворог, ймовірно, атакував дронами зі штучним інтелектом V2U.
Постраждалі
"Внаслідок ворожого обстрілу в Салтівському районі травмовано 36-річного чоловіка. Попередньо, він зазнав уламкових поранень", - йдеться в повідомленні.
Медики госпіталізували постраждалого, йому надається вся необхідна допомога.
