Ворог ударив по ще чотирьох АЗС у Харкові, є влучання у будинок та постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

Наразі Харків знову перебуває під новою хвилею атаки російських "шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Є нові удари

За його словами, вже зафіксовано кілька "прильотів" у місті. Зокрема, під ударом знову АЗС.

Зокрема, зафіксовано удари по АЗС у Холодногірському, Основ’янському та Новобаварському районах.

Крім того, зафіксовано влучання БПЛА в житловий будинок у Шевченківському районі.











"Фіксуємо ще щонайменше 4 ударні БпЛА над містом. Також є загроза в передмісті. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся правил безпеки", - наголошує мер міста.

"Ще одне влучання в АЗС у Київському районі", - невдовзі додав він.

За даними ОВА, на цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих. Їм надається медична допомога.

Стан постраждалих

Як інформує Синєгубов, під час цієї атаки постраждали 6 людей.

62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо, він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам.

Що передувало?

Як повідомлялося, сьогодні рашисти вже били "шахедами" по Харкову: пошкоджено будинки, під атакою АЗС у 2 районах.

