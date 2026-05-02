УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14759 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
2 624 7

Ворог ударив по ще чотирьох АЗС у Харкові, є влучання у будинок та постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

Наразі Харків знову перебуває під новою хвилею атаки російських "шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є нові удари

За його словами, вже зафіксовано кілька "прильотів" у місті. Зокрема, під ударом знову АЗС.

Зокрема, зафіксовано удари по АЗС у Холодногірському, Основ’янському та Новобаварському районах.

Крім того, зафіксовано влучання БПЛА в житловий будинок у Шевченківському районі.

удар по Харковуудар по Харкову
удар по Харкову
удар по Харкову
удар по Харкову
удар по Харкову

Читайте на "Цензор.НЕТ": БпЛА вдарили по Харкову: пошкоджено адмінбудівлю. Ворог атакує АЗС (оновлено)

"Фіксуємо ще щонайменше 4 ударні БпЛА над містом. Також є загроза в передмісті. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся правил безпеки", - наголошує мер міста.

"Ще одне влучання в АЗС у Київському районі", - невдовзі додав він.

За даними ОВА, на цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих. Їм надається медична допомога.

Стан постраждалих

Як інформує Синєгубов, під час цієї атаки постраждали 6 людей.

62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо, він перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

На місці обстрілу медики надали допомогу ще п’ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес: 39-, 47- і 57-річним жінкам та 61- і 44-річним чоловікам.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, сьогодні рашисти вже били "шахедами" по Харкову: пошкоджено будинки, під атакою АЗС у 2 районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: 9 постраждалих, пошкоджено десятки об’єктів інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 

АЗС (1941) Харків (6057) Шахед (2155) Харківська область (2635) Харківський район (840)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зрадник наводе
показати весь коментар
02.05.2026 14:26 Відповісти
Два розвідники літали перед цим феєрверком.
показати весь коментар
02.05.2026 14:51 Відповісти
Чотири заправки за спалені нпз та туапсе...
показати весь коментар
02.05.2026 14:31 Відповісти
Не рахуючи житлових будинків, звичайно дрібниця....
показати весь коментар
02.05.2026 14:57 Відповісти
Для Харкова 4 заправки це велика проблема! При чому ще можуть бути наступні... Треба дзеркально мочити Бєлгород і все до чого можна дотягтись! При чому не тільки заправки, а і маршрутки з пасажирами, як вони роблять в Херсоні!
показати весь коментар
02.05.2026 15:00 Відповісти
Теж думаю, що треба дзеркально відповідати
показати весь коментар
02.05.2026 15:08 Відповісти
Можна визначити, що б'є, падло по WOG (можу й помилятися). А я на тих заправках заправляюся, там топливо непогане.
показати весь коментар
02.05.2026 17:51 Відповісти
 
 