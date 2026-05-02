Враг нанес удар по еще четырем АЗС в Харькове, есть попадания в дом (обновлено). ФОТО
В настоящее время Харьков вновь подвергается новой волне атак российских "шахедов".
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть новые удары
По его словам, уже зафиксировано несколько "прилетов" в городе. В частности, под ударом снова АЗС.
В частности, зафиксированы удары по АЗС в Холодногорском, Основянском и Новобаварском районах.
Кроме того, зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом в Шевченковском районе.
"Фиксируем еще как минимум 4 ударных БПЛА над городом. Также есть угроза в пригороде. Находитесь в укрытиях и соблюдайте правила безопасности", - подчеркивает мэр города.
"Еще одно попадание в АЗС в Киевском районе", — вскоре добавил он.
По данным ОВА, на данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.
Состояние пострадавших
Как сообщает Синегубов, во время этой атаки пострадали 6 человек.
62-летний мужчина был госпитализирован с взрывными ранениями. Предварительно он находится в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
На месте обстрела медики оказали помощь еще пяти людям, подвергшимся острой реакции на стресс: 39-, 47- и 57-летним женщинам и мужчинам 61-го и 44-х лет.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, сегодня рашисты уже обстреливали Харьков "шахедами": повреждены дома, подверглись атаке АЗС в 2 районах.
