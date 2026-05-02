Враг нанес удар по еще четырем АЗС в Харькове, есть попадания в дом (обновлено). ФОТО

В настоящее время Харьков вновь подвергается новой волне атак российских "шахедов".

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть новые удары

По его словам, уже зафиксировано несколько "прилетов" в городе. В частности, под ударом снова АЗС.

В частности, зафиксированы удары по АЗС в Холодногорском, Основянском и Новобаварском районах.

Кроме того, зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом в Шевченковском районе.











"Фиксируем еще как минимум 4 ударных БПЛА над городом. Также есть угроза в пригороде. Находитесь в укрытиях и соблюдайте правила безопасности", - подчеркивает мэр города.

"Еще одно попадание в АЗС в Киевском районе", — вскоре добавил он.

По данным ОВА, на данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Состояние пострадавших

Как сообщает Синегубов, во время этой атаки пострадали 6 человек.

62-летний мужчина был госпитализирован с взрывными ранениями. Предварительно он находится в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

На месте обстрела медики оказали помощь еще пяти людям, подвергшимся острой реакции на стресс: 39-, 47- и 57-летним женщинам и мужчинам 61-го и 44-х лет.

Что предшествовало?

Как сообщалось, сегодня рашисты уже обстреливали Харьков "шахедами": повреждены дома, подверглись атаке АЗС в 2 районах.

