РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6559 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьков
2 521 7

Враг нанес удар по еще четырем АЗС в Харькове, есть попадания в дом (обновлено). ФОТО

В настоящее время Харьков вновь подвергается новой волне атак российских "шахедов".

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть новые удары

По его словам, уже зафиксировано несколько "прилетов" в городе. В частности, под ударом снова АЗС.

В частности, зафиксированы удары по АЗС в Холодногорском, Основянском и Новобаварском районах.

Кроме того, зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом в Шевченковском районе.

удар по Харковуудар по Харкову
удар по Харкову
удар по Харкову
удар по Харкову
удар по Харкову

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПЛА ударили по Харькову: повреждено административное здание. Враг атакует АЗС (обновлено)

"Фиксируем еще как минимум 4 ударных БПЛА над городом. Также есть угроза в пригороде. Находитесь в укрытиях и соблюдайте правила безопасности", - подчеркивает мэр города.

"Еще одно попадание в АЗС в Киевском районе", — вскоре добавил он.

По данным ОВА, на данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Состояние пострадавших

Как сообщает Синегубов, во время этой атаки пострадали 6 человек.

62-летний мужчина был госпитализирован с взрывными ранениями. Предварительно он находится в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

На месте обстрела медики оказали помощь еще пяти людям, подвергшимся острой реакции на стресс: 39-, 47- и 57-летним женщинам и мужчинам 61-го и 44-х лет.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, сегодня рашисты уже обстреливали Харьков "шахедами": повреждены дома, подверглись атаке АЗС в 2 районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: 9 пострадавших, повреждены десятки объектов инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Автор: 

АЗС (407) Харьков (7812) Шахед (2144) Харьковская область (2591) Харьковский район (824)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зрадник наводе
показать весь комментарий
02.05.2026 14:26 Ответить
Два розвідники літали перед цим феєрверком.
показать весь комментарий
02.05.2026 14:51 Ответить
Чотири заправки за спалені нпз та туапсе...
показать весь комментарий
02.05.2026 14:31 Ответить
Не рахуючи житлових будинків, звичайно дрібниця....
показать весь комментарий
02.05.2026 14:57 Ответить
Для Харкова 4 заправки це велика проблема! При чому ще можуть бути наступні... Треба дзеркально мочити Бєлгород і все до чого можна дотягтись! При чому не тільки заправки, а і маршрутки з пасажирами, як вони роблять в Херсоні!
показать весь комментарий
02.05.2026 15:00 Ответить
Теж думаю, що треба дзеркально відповідати
показать весь комментарий
02.05.2026 15:08 Ответить
Можна визначити, що б'є, падло по WOG (можу й помилятися). А я на тих заправках заправляюся, там топливо непогане.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:51 Ответить
 
 