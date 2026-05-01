Ворожий БпЛА вдарив по харчовому підприємству у Богодухові: постраждали четверо працівників. ФОТО

Сьогодні, 1 травня, російські війська завдали удару по м. Богодухів Харківської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, росіяни атакували Богодухів близько 10:00, попередньо із застосуванням БпЛА типу "Молнія".



Зафіксовано влучання по території одного з підприємств харчової промисловості міста.



Унаслідок удару пошкоджено цех виробничого об’єкта.

Постраждалі

Повідомляється, що через атаку постраждали чотири працівники підприємства. Їм надається необхідна медична допомога.