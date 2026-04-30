Двох людей поранено внаслідок ворожих ударів FPV-дронами та "Молнією" по Богодухівщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 квітня, російські війська атакували FPV-дронами та "Молнією" Богодухівський район Харківської області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Удар по с. Дегтярі
Так, близько 09:05 ворог атакував FPV-дроном цивільний транспортний засіб у с. Дегтярі. Двоє чоловіків віком 46 та 71 років дістали поранення.
Атака на с. Лютівка
Крім того, вранці по с. Лютівка війська РФ застосували, імовірно FPV-дрони та "Молнію". Пошкоджено будинки.
Наслідки ударів
Забули пароль або логін? Відновити пароль