У Харкові вибухнув автомобіль біля супермаркету

У Харкові стався вибух автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався поблизу одного із супермаркетів.

В обласній прокуратурі повідомили, що прокурори спільно з іншими правоохоронними органами встановлюють усі обставини інцмденту у Шевченківському районі Харкова.

Постраждав перехожий чоловік, йому надається необхідна медична допомога.

Внаслідок події пошкоджено скління вікон прилеглих багатоквартирних будинків та приміщення супермаркету.

Детальнішу інформацію буде повідомлено згодом, - додали у прокуратурі.

  • Раніше ми писали, що у Львові 27 квітня, в одному із багатоквартирних будинків стався вибух. Попередньо йдеться про можливий вибух гранати в багатоквартирному будинку.

Хмара (туча) з Покладом працюють не покладаючи надій. Це не наркоманів вербувати.
29.04.2026 21:49 Відповісти
На останній порції плівок міндічгейту згадується власник мережі АТБ. Совпадєніє?
29.04.2026 22:01 Відповісти
Взорвался пикап военный. Возле ,Роста, на парковке. Трещал и горел очевидно боекомплект в авто, скорее патроны крупнокалиберные, наверно. Горело сильно.
29.04.2026 23:32 Відповісти
Ну вот и зачем ездить с взрывчаткой по городу, да еще и парковатся у супермаркета
29.04.2026 22:07 Відповісти
Если город недалеко от линии соприкосновения, что здесь удивительного?
29.04.2026 22:26 Відповісти
В смысле что тут удивительного? Военные должны получать оружие и тем более боеприпасы только когда идут на позицию, а не когда едут в город, который в 30км от фронта, навестить супермаркет.
29.04.2026 23:15 Відповісти
То есть, если по пути на позицию, заехали купить водички в супермаркет - это уже преступление?
29.04.2026 23:28 Відповісти
В прошлый раз(вот не помню точно, примерно года полтора назад), когда вот так по пути на позицию остановились несколько машин РСЗО, и пошли кофейку попить на бензозаправке прилетел искандер и все взорвал: и машины военные и бензоколонку, а заодно какая то хрень от врыва поразлеталась по жилым домам в радиусе почти километра. Военные погибли, работник бензозаправки тоже. Так что везеш боеприпасы - нет не имееш права заезжать в город, где вокруг десятки тысяч жителей.
29.04.2026 23:55 Відповісти
Дивно те, як ви так швидко все розклали по поличках.)
29.04.2026 23:40 Відповісти
 
 