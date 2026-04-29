В Харькове взорвался автомобиль возле супермаркета

Фото: Місцеві пабліки

В Харькове произошел взрыв автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел около одного из супермаркетов.

В областной прокуратуре сообщили, что прокуроры совместно с другими правоохранительными органами устанавливают все обстоятельства инцидента в Шевченковском районе Харькова.

Пострадал прохожий, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате происшествия повреждено остекление окон близлежащих многоквартирных домов и помещения супермаркета.

Более подробная информация будет сообщена впоследствии, - добавили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что во Львове 27 апреля в одном из многоквартирных домов произошел взрыв. Предварительно речь идет о возможном взрыве гранаты в многоквартирном доме.

