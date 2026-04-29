Новости Взрыв в Харькове
В Харькове взорвался автомобиль возле супермаркета

Фото: Місцеві пабліки

В Харькове произошел взрыв автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел около одного из супермаркетов.

В областной прокуратуре сообщили, что прокуроры совместно с другими правоохранительными органами устанавливают все обстоятельства инцидента в Шевченковском районе Харькова.

Пострадал прохожий, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате происшествия повреждено остекление окон близлежащих многоквартирных домов и помещения супермаркета.

Более подробная информация будет сообщена впоследствии, - добавили в прокуратуре.

  • Ранее мы писали, что во Львове 27 апреля в одном из многоквартирных домов произошел взрыв. Предварительно речь идет о возможном взрыве гранаты в многоквартирном доме.

Хмара (туча) з Покладом працюють не покладаючи надій. Це не наркоманів вербувати.
29.04.2026 21:49 Ответить
На останній порції плівок міндічгейту згадується власник мережі АТБ. Совпадєніє?
29.04.2026 22:01 Ответить
Взорвался пикап военный. Возле ,Роста, на парковке. Трещал и горел очевидно боекомплект в авто, скорее патроны крупнокалиберные, наверно. Горело сильно.
29.04.2026 23:32 Ответить
Ну вот и зачем ездить с взрывчаткой по городу, да еще и парковатся у супермаркета
29.04.2026 22:07 Ответить
Если город недалеко от линии соприкосновения, что здесь удивительного?
29.04.2026 22:26 Ответить
В смысле что тут удивительного? Военные должны получать оружие и тем более боеприпасы только когда идут на позицию, а не когда едут в город, который в 30км от фронта, навестить супермаркет.
29.04.2026 23:15 Ответить
То есть, если по пути на позицию, заехали купить водички в супермаркет - это уже преступление?
29.04.2026 23:28 Ответить
В прошлый раз(вот не помню точно, примерно года полтора назад), когда вот так по пути на позицию остановились несколько машин РСЗО, и пошли кофейку попить на бензозаправке прилетел искандер и все взорвал: и машины военные и бензоколонку, а заодно какая то хрень от врыва поразлеталась по жилым домам в радиусе почти километра. Военные погибли, работник бензозаправки тоже. Так что везеш боеприпасы - нет не имееш права заезжать в город, где вокруг десятки тысяч жителей.
29.04.2026 23:55 Ответить
Дивно те, як ви так швидко все розклали по поличках.)
29.04.2026 23:40 Ответить
 
 